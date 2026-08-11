Rast poreskih prihoda: Srpska prikupila 2,81 milijardu, FBiH više od 5,17 milijardi KM

Poreska uprava Republike Srpske prikupila je 2,81 milijardu KM za sedam mjeseci, dok je FBiH naplatila 5,17 milijardi KM javnih prihoda.

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Poreske uprave Republike Srpske i Federacije BiH zabilježile su rast naplate javnih prihoda u prvih sedam mjeseci 2026. godine.

Poreska uprava Republike Srpske je od januara do kraja jula na račun javnih prihoda Srpske prikupila 2,812 milijardi KM, što je za 257,9 miliona KM, odnosno 10 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Istovremeno, Porezna uprava FBiH je u istom periodu prikupila 5,173 milijarde KM javnih prihoda, što predstavlja povećanje od oko 100,3 miliona KM ili 1,98 odsto u odnosu na prvih sedam mjeseci 2025. godine.

Kada se saberu podaci, riječ je o gotovo 7,99 milijardi KM naplaćenih javnih prihoda za sedam mjeseci ove godine.

U Srpskoj najveći rast kod direktnih poreza

U Republici Srpskoj naplata doprinosa za socijalno osiguranje povećana je za devet odsto, dok su direktni porezi donijeli 11 odsto više prihoda nego u istom periodu 2025. godine.

Doprinosi su naplaćeni u iznosu od 1,722 milijarde KM, što je za 141,4 miliona KM više nego godinu ranije.

Kod direktnih poreza prikupljeno je 692,7 miliona KM, odnosno 70,2 miliona KM više nego u periodu januar-jul 2025. godine.

Najviše je prikupljeno od poreza na dobit – oko 329,2 miliona KM, što je rast od sedam odsto. Porez na dohodak donio je oko 321,7 miliona KM, uz rast od čak 16 odsto.

Porez na nepokretnosti naplaćen je u iznosu od 28,6 miliona KM, što je povećanje od 13 odsto.

Kod ostalih javnih prihoda naplaćeno je 397,5 miliona KM, odnosno 46,3 miliona KM više nego godinu ranije.

FBiH prikupila više od pet milijardi KM

U Federaciji BiH najveći dio naplaćenih prihoda čine doprinosi i direktni porezi.

Direktni porezi su za prvih sedam mjeseci 2026. godine donijeli 1,164 milijarde KM, što je za 10,9 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Posebno je izražen rast poreza na dohodak, od 15,07 odsto, pa je po tom osnovu prikupljeno 602,3 miliona KM.

Porez na dobit donio je 456,7 miliona KM, uz rast od 5,29 odsto, dok je porez na promet nepokretnosti i prava povećan za 16,13 odsto, na 66,4 miliona KM.

S druge strane, naplata doprinosa u FBiH iznosila je 3,486 milijardi KM, što je 1,15 odsto manje nego u prvih sedam mjeseci prošle godine.

Najveći dio odnosi se na doprinose za PIO, koji su donijeli 1,894 milijarde KM. Za zdravstveno osiguranje prikupljeno je 1,408 milijardi KM, dok je za osiguranje od nezaposlenosti naplaćeno 183,8 miliona KM.

Sarajevo ubjedljivo na prvom mjestu

Kada je riječ o kantonima, najveću naplatu javnih prihoda u FBiH ostvario je Kanton Sarajevo, gdje je za sedam mjeseci prikupljeno 1,921 milijarda KM.

Slijede Tuzlanski kanton sa 873,1 milion KM i Zeničko-dobojski sa 663,1 milion KM.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu prikupljeno je 579,5 miliona KM, dok je u Srednjobosanskom kantonu naplaćeno 396,2 miliona KM.

Najmanja naplata zabilježena je u Posavskom kantonu, sa 52,5 miliona KM.

U FBiH kroz fiskalne kase prošlo 45 milijardi KM

Podaci Porezne uprave FBiH pokazuju i značajan rast prometa evidentiranog putem fiskalnih uređaja.

Na području Federacije BiH do 31. jula 2026. godine bilo je instalirano ukupno 112.778 fiskalnih uređaja, što je za 4.420 više nego godinu ranije.

Samo tokom jula kroz fiskalne uređaje evidentiran je promet od 7,27 milijardi KM, što je za 312 miliona KM više nego u istom mjesecu 2025. godine.

Za period od januara do kraja jula 2026. godine ukupno je evidentirano čak 45,015 milijardi KM prometa. To je za 2,411 milijardi KM, odnosno 5,66 odsto više nego u istom periodu prošle godine, kada je evidentiran promet od 42,604 milijarde KM.

Zanimljivi su i podaci po lokalnim zajednicama.

Opština Centar Sarajevo imala je najviše instaliranih fiskalnih uređaja – ukupno 7.370.

Kada je riječ o vrijednosti prometa, prvo mjesto u julu pripalo je Opštini Ilidža, gdje je putem fiskalnih uređaja evidentirano čak 549,12 miliona KM prometa.