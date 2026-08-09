Cijene hrane, parkinga i ležaljki na moru: Gdje je obala najskuplja, a gdje se može proći jeftinije

Cijene smještaja i hrane na Jadranu i Egeju su porasle. Saznajte gdje su troškovi najniži u ovoj sezoni.

Izvor: Mazur Travel/Shutterstock

Ljetovanje na Jadranu ili Egeju ove godine za mnoge je postalo ozbiljan udar na kućni budžet. Rast cijena smještaja, restorana, ali i ležaljki na plažama promijenio je računice turista u cijelom regionu.

Crnogorsko primorje ove godine bilježi prosječne cijene koje su primjetno više nego prethodnih sezona. U restoranima i kafićima u Budvi espreso košta između 2 i 3,5 evra, dok u ekskluzivnijim lokalima njegova cijena dostiže i 7 evra. Sokovi se uglavnom prodaju za oko 3,5 evra, a flašica vode na plaži košta od 2 do 3 evra.

Kada je riječ o hrani, pica košta između 10 i 15 evra, burger oko 9 evra, palačinke sa kremom oko 5 evra, dok se cijena kvalitetne porcije ribe kreće od 12 evra naviše. Za kuglu sladoleda na šetalištu potrebno je izdvojiti standardna 2 evra.

"Čaša vina u jednom od vinskih barova između 5 do 7 evra, pica 15-ak evra. Naše cijene ne variraju puno u odnosu na cijene u Budvi, čak naši gosti kažu da smo u odnosu na Hrvatsku značajno jeftiniji. Usluge poput uzimanja goriva sa našeg mula, kako nam je gorivo oslobođeno PDV-a zbog toga što jahte odlaze iz Crne Gore kad prime gorivo, onda je i tu značajna ušteda od 21 skoro odsto" rekao je Danilo Kalezić, menadžer "Porta Montonegra".

S druge strane Jadrana, Hrvatsko primorje ove sezone ponijelo je titulu finansijski najizazovnije destinacije, sa posebnim akcentom na paprene cijene na plažama.

Apsolutni šok za turiste predstavlja zakup kompleta ležaljki sa suncobranom, koji na ekskluzivnim lokacijama dostiže nevjerovatnih 80 do 120 evra dnevno. Ni vanpansionska potrošnja ne zaostaje: kafa je minimalno 3 do 7 evra, a sokovi se kreću oko 4 evra.

Za picu treba izdvojiti između 16 i 25 evra, a prave rekorde obaraju slatkiši i brza hrana: palačinke koštaju od 20 do 25 evra, a giros i burgeri skočili su na vrtoglavih 30 do 50 evra.

"Hrvatska se unatrag 2-3 godine pretvorila iz jeftine zemlje u gotovo najskuplju zemlju na Mediteranu. Apartmani duž Jadrana koji se iznajmljuju za 70 do 100 evra su prazni, a hoteli u Rovinju puni do kraja sezone, a cijene su od 1.000 do 1.400 evra za noć", rekao je novinar Jurica Kebler.

Kada se krene na put, troškovi prevoza postaju ključna stavka. U Hrvatskoj vas čekaju dnevne karte za parking koje idu do 80 evra, dok benzin košta 1,7 evra, a dizel 1,8 evra po litru.

S druge strane, u Crnoj Gori ležaljke na plaži koštaju oko 30 evra. Dnevna karta za parking iznosi oko 15 evra, dok gorivo drži stabilnih 1,8 evra za benzin i 1,8 evra za dizel.

Srećom, po one koji biraju Egejsku obalu, Grčka nudi balans sa benzinom od oko 2 evra i parkingom od 7 evra, dok se kao apsolutni šampion uštede izdvaja Neum, sa najnižim cijenama goriva u regionu, gdje benzin iznosi 1,5, a dizel 1,7 evra, uz parking od 2,5 evra i povoljne ležaljke od 15 evra i restoranske cijene gdje su pica i burger oko 7,5 evra

(Euronews/MONDO)