Turistički bum u Neumu: Plaže pretrpane, a evo kako se kreću cijene

Neum ovih dana bilježi izuzetno veliku posećenost, a ljetnja sezona u jedinom gradu Bosne i Hercegovine na moru dostigla je vrhunac.

Izvor: Anadolija/Almir Terzic

Neum ovih dana bilježi izuzetno veliku posećenost, a ljetnja turistička sezona u jedinom bosanskohercegovačkom gradu na moru u punom je jeku, prenosi Avaz.

Hoteli su uglavnom dobro popunjeni zahvaljujući organizovanim dolascima stranih turista, dok privatni smještaj najčešće koriste gosti iz Bosne i Hercegovine.

Direktor Turističke zajednice opštine Neum Nikola Prkačin rekao je da je trenutno stanje sa gostima vrlo zadovoljavajuće i da se tokom vikenda Neum intenzivno puni posjetiocima.

"Hoteli su dobro popunjeni, posebno zahvaljujući organizovanim dolascima stranih gostiju, dok se privatni smještaj uglavnom popunjava gostima iz Bosne i Hercegovine koji dolaze na vikend-odmor. Od sljedeće nedjelje očekujemo kontinuiran dolazak gostiju i popunjenost svih smještajnih kapaciteta, kako hotelskih, tako i privatnih", rekao je.

Gradske plaže

Na glavnim gradskim plažama gužve su gotovo cjelodnevne, a slobodan prostor za kupače postaje sve teže pronaći, posebno u periodu od kasnog jutra pa sve do zalaska sunca.

Plaže su u potpunosti popunjene, dok su dostupni kapaciteti u ugostiteljskim objektima i hotelskom smještaju gotovo rasprodati.

Prema informacijama sa terena i svjedočenjima posjetilaca, veći dio hotelskih kapaciteta radi na granici popunjenosti, što dodatno potvrđuje koliko je Neum i ove sezone privlačan domaćim i stranim turistima.

Cijene parkiranja

Zbog velike potražnje, na pojedinim lokacijama uz obalu pojavili su se i improvizovani, tzv. "divlji" dijelovi plaža, gdje su privatni organizatori počeli da nude usluge parkinga i plažnog mobilijara.

Cijene parkiranja u nekim slučajevima kreću se od 10 KM (600 dinara) po danu naviše, dok se najam ležaljki kreće oko 12 KM (720 dinara) dnevno, a suncobrani se naplaćuju dodatno, što je izazvalo različite reakcije među posjetiocima.

Iako mnogi turisti ističu da su gužve očekivane za špicu sezone, dio njih izražava nezadovoljstvo zbog cijena i ograničenog prostora na plažama.

Velike gužve

Saobraćaj u užem centru grada i uz obalu dodatno je opterećen, a pronalazak parking mjesta postaje izazov već u ranim jutarnjim satima. Lokalni ugostitelji i turistički radnici, s druge strane, ističu da je sezona jedna od boljih u posljednjih nekoliko godina, uz stabilan i kontinuiran dolazak turista.

(Avaz/Mondo)