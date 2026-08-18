Kako se pravi giouvetsi? Čuveni grčki đuveč sa junećim mesom i tjesteninom

Naučite kako se pravi giouvetsi, tradicionalno grčko jelo sa junećim mesom i orzo testeninom, idealno za sve gurmane.

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Ovo je jedno od onih jela koje se dugo krčka, a zatim samo prebaci u rernu i pusti da se ukusi sjedine. Grčki giouvetsi spaja mekano meso, paradajz sos, aromatični cimet i sitnu tjesteninu koja tokom pečenja upija bogat sos i postaje posebno ukusna. Nekada se ovo jelo peklo u pećima na drva, a danas se lako priprema u dubokoj vatrostalnoj posudi.

Posebna čar je u tome što se tjestenina prvo kratko proprži, a zatim peče zajedno sa mesom i sosom. Tako ostaje rastresitija i ne pretvara se u kašastu masu. Na kraju se jelo posipa rendanim feta sirom, pa na sto stiže kao zasitan porodični ručak uz koji ne treba prilog.

Osnovne informacije

Kuhinja: grčka

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 8 porcija

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja i pečenja: oko 1 sat i 50 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 10 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

1 kg junetine, isječene na kocke

2 srednje glavice crnog luka

2 šargarepe

400 g sjeckanog paradajza

2 kašike paradajz pirea

1 kašičica šećera

1 čaša crnog vina

1 štapić cimeta

120 ml maslinovog ulja

500 g orzo ili druge tjestenine

so i biber po ukusu

oko 100 g rendane fete

Priprema:

1. korak: Pripremite meso

Meso dobro osušite papirnim ubrusom. U većem tiganju zagrijte polovinu maslinovog ulja, dodajte sitno sjeckan luk i šargarepu i dinstajte oko 5 minuta na umjerenoj temperaturi. Pojačajte temperaturu, dodajte meso i kratko ga zapecite sa svih strana, dok ne dobije lijepu, zlatnosmeđu koricu.

2. korak: Napravite paradajz sos

U tiganj dodajte paradajz pire i kratko ga propržite. Sipajte crno vino i sačekajte da alkohol ispari. Zatim dodajte sjeckani paradajz, šećer, štapić cimeta, so i biber. Sipajte dovoljno vode da meso bude prekriveno tečnošću. Smanjite temperaturu, poklopite i kuvajte oko 45 minuta, odnosno dok meso ne omekša. Povremeno promiješajte i dodajte malo vode tokom kuvanja, posebno kada primijetite da se sos previše zgusnuo.

3. korak: Propržite tjesteninu

Dok se meso kuva, u drugom tiganju zagrijte preostalo maslinovo ulje. Dodajte orzo tjesteninu i kratko je pržite dok ne dobije blagu zlatnu boju. Ovaj korak nemojte preskakati, kratko prženje pomaže da tjestenina tokom pečenja ne postane previše gusta i gnjecava.

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4. korak: Spojite meso i tjesteninu

Kada meso omekša, izvadite štapić cimeta. U dublju vatrostalnu posudu sipajte orzo, meso i paradajz sos, pa sve dobro promiješajte. Po potrebi dodajte vodu tako da tjestenina bude dovoljno prekrivena tečnošću. Za ovu količinu važi korisno pravilo: na jednu šolju orzo tjestenine potrebno je oko tri šolje tečnosti.

Dodatni savjet: Za još bogatiji ukus mogu se dodati lovorov list i malo aleve paprike, dok celer i praziluk mogu da obogate povrtnu osnovu jela.

5. korak: Ispecite giouvetsi

Pokrijte posudu aluminijumskom folijom i stavite u prethodno zagrijanu rernu na 180°C. Pecite oko 30 minuta. Zatim sklonite foliju i vratite jelo u rernu na još oko 15 minuta. Ako tokom pečenja djeluje da se jelo previše osušilo, dodajte malo vode.

6. korak: Ostavite da odstoji i poslužite

Nemojte žuriti sa serviranjem čim izvadite giouvetsi iz rerne. Ostavite ga oko 10 minuta da odstoji, tjestenina će u tom periodu upiti višak tečnosti i sos će se lijepo povezati. Prije serviranja obilno pospite rendanom fetom.