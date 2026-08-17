Jogurt pita je spremna za pečenje za samo 10 minuta: Oduševiće vas koliko je mekana

Isprobajte recept za jogurt pitu. Mekana i sočna, savršena je za posluženje gostima ili kao brzi obrok za cijelu porodicu.

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Kada želite domaću pitu, ali nemate vremena za komplikovano razvijanje i slaganje, napravite ovu jogurt pitu.

Fil mutite od samo nekoliko sastojaka, kore ne slažete pedantno, već ih gužvate i umačete u smjesu, pa je priprema gotova za svega desetak minuta.

Jaja, jogurt i malo ulja daju piti mekanu i sočnu sredinu, dok površina tokom pečenja dobija finu koricu. Posebno je zgodna kada treba brzo da pripremite doručak, večeru ili posluženje za goste, jer nema mnogo posla oko nje.

Sastojci

7 jaja

1 kašičica soli

50 ml ulja

1 kesica praška za pecivo

1 l jogurta

500 g kora za pitu

susam za posipanje

malo ulja za podmazivanje tepsije

Priprema

U većoj činiji umutite jaja sa solju. Dodajte ulje, prašak za pecivo i jogurt, pa sve dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Tepsiju prečnika oko 30 cm lagano premažite uljem. Iz pakovanja izdvojite četiri kore i poređajte ih u tepsiju tako da njihovi krajevi vire preko ivica. Jednu koru ostavite sa strane za završni sloj. Preostale kore jednu po jednu zgužvajte rukama, umočite u pripremljenu smjesu i rasporedite u tepsiji. Nema potrebe da ih uredno slažete, upravo nepravilno gužvanje omogućava da se smjesa lijepo zadrži između slojeva. Odvojite nekoliko kašika smjese za premazivanje završnog sloja. Kada potrošite sve kore koje ste namijenili za sredinu, preklopite preko njih krajeve kora koji vire iz tepsije. Premažite ih sa malo sačuvane smjese. Preko svega stavite posljednju koru i premažite je ostatkom smjese. Ravnomjerno pospite susamom. Preko svega stavite posljednju koru i premažite je ostatkom smese. Ravnomjerno pospite susamom. Pečenu pitu izvadite iz rerne i ostavite desetak minuta da se malo prohladi. Tako će se fil stabilizovati, a pita će se lakše sjeći. Jogurt pitu poslužite toplu ili mlaku, uz jogurt, kiselo mleko ili svježu salatu.

Bonus savjet: Susam možete kombinovati sa drugim sjemenkama. Crni susam, lan ili nekoliko semenki bundeve lijepo se slažu sa ovom pitom.