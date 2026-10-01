Kuhinja koja je bila pojam u Jugoslaviji ponovo je trend: Zaboravite pločice, ovaj materijal se vraća na tron

Ova kuhinja je bila u centralnom delu doma mnogih Jugoslovena, a sada se vraća na velika vrata u enterijer!

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Decenijama su keramičke pločice bile gotovo obavezan izbor za kuhinje, posebno za zid iznad radne površine. Bile su praktične, lako su se čistile i dobro su podnosile vlagu i prskanje. Ipak, danas dizajneri enterijera sve češće vraćaju materijal koji mnoge podsjeća na stare jugoslovenske stanove, a to je drvo.

Nekada je drvena lamperija bila gotovo nezaobilazna u hodnicima, dnevnim sobama, pa čak i kuhinjama. Debele drvene obloge, sjajni lak i žućkaste nijanse danas uglavnom nisu ono što se traži u modernom enterijeru. Međutim, savremena verzija ovog trenda izgleda potpuno drugačije.

Drvo se danas koristi kao detalj, a ne kao obloga cijelog zida. Najčešće se postavlja između donjih i gornjih kuhinjskih elemenata, odnosno kao dekorativna i zaštitna površina iznad radne ploče.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda moderna lamperija u kuhinji!

Drvo više nije sinonim za staromodan izgled

Savremeni enterijeri koriste drvo mnogo promišljenije nego što se to radilo nekada. Umjesto da se njime obloži čitava kuhinja, dovoljno je da jedan njen dio dobije toplu drvenu teksturu.

Klasične daske sa vidljivim spojevima zamijenili su glatki drveni paneli, furnirane ploče i moderne letvice. Vertikalno postavljene letvice mogu vizuelno da izduže prostor, dok šire horizontalne daske mogu da učine usku kuhinju vizuelno prostranijom.

Posebno lijepo izgleda kombinacija drveta sa mat crnim kuhinjskim frontovima, bijelim elementima, kamenim radnim pločama ili sivim i bež tonovima. Drvo tada ublažava hladnoću modernih materijala i prostoru daje topliji i prijatniji izgled.

Koje drvo je dobro za kuhinju?

Zid iznad radne ploče je mjesto na kojem materijal mora da izdrži vlagu, paru, masnoću i svakodnevno brisanje. Zato nije svaka vrsta drveta dobar izbor.

Hrast, jasen i bukva spadaju među praktičnije domaće vrste zbog svoje čvrstine i lijepog izgleda. Za kuhinju se koriste i neke egzotične vrste, poput tikovine i iroka, koje su prirodno otpornije na vlagu.

Za one koji žele izgled pravog drveta, ali jednostavnije održavanje, mogu se koristiti furnirane ploče i paneli sa drvenim dekorom. Furnir je tanak sloj prirodnog drveta postavljen na stabilnu podlogu, pa je manje osjetljiv na promjene vlažnosti nego masivne drvene daske.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda moderna akrilna kuhinja!

Kako zaštititi drvo od vode i masnoće?

Najveća dilema kod drvenog zida u kuhinji jeste održavanje. Dok se pločice mogu lako prebrisati, drvo zahtijeva odgovarajuću zaštitu.

Jedna od mogućnosti su ulja i tvrda ulja namijenjena za drvene površine. Ona prodiru u pore drveta i pomažu da površina bude otpornija na vlagu. Ako se pojavi manja ogrebotina, oštećeni dio može se lokalno obraditi i ponovo nauljiti.

Druga mogućnost su posebni lakovi koji formiraju zaštitni sloj otporan na vlagu i svakodnevno čišćenje. Posebnu pažnju treba obratiti na ivice i spojeve sa radnom pločom, gdje voda najlakše može da prodre.

Za dio zida neposredno iza šporeta može se koristiti i providno kaljeno staklo. Na taj način drveni izgled ostaje vidljiv, dok staklo štiti površinu od masnoće, vode i prskanja tokom kuvanja.

Zašto se ovaj stari trend vraća?

Povratak drveta u kuhinje pokazuje da se pojedini elementi iz starih stanova mogu vratiti u potpuno novom obliku. Nekadašnja lamperija danas više nije teška, sjajna i žućkasta, već se koristi kao minimalistički detalj.

Umjesto da kuhinja bude potpuno obložena hladnim pločicama, jedan dio zida može dobiti toplinu drveta. Upravo taj kontrast između prirodnog materijala i savremenih kuhinjskih elemenata daje prostoru karakter.

Zato ono što je nekada bilo gotovo obavezno u jugoslovenskim stanovima danas ponovo dobija mjesto u modernim kuhinjama – samo u mnogo svedenijem i elegantnijem obliku.