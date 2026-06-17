Genijalni trikovi za male kuhinje: 5 jeftinih i praktičnih rješenja koja će vam udvostručiti prostor za odlaganje

Saznajte kako da vam u malu kuhinju stane dvostruko više stvari.

Izvor: AI info/ Lepa&Srećna

Mali stanovi i garsonjere su postali svakodnevica za mnoge, ali kada se porodica proširi ili ako jednostavno volite da imate puno stvari, u jednom trenutku ćete se sigurno suočiti sa manjkom prostora za odlaganje.

Kupiti veći stan nije jednostavno, pa zato rado pribjegavamo praktičnim rješenjima koja su pritom veoma jeftina i dostupna svakome.

1. Samoljepljive kuke

Kukice za kačenje nisu samo za odjeću, naprotiv - mogu biti veoma korisne u malim stanovima, naročito kuhinjama. Iskoristite ih za kačenje posuđa poput cjediljki i dozerki i to na unutrašnjoj strani vrata kuhinjskih elemenata gdje se neće vidjeti, a značajno će uštedeti prostor.

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2. Držači za šolje

Većina kuhinja ima besmisleno visoke police unutar visećih dijelova, a prostor iznad šolja obično je prazan. Iskoristite ga dodajući držače za šolje na gornje police i tako iskoristite i taj prazan prostor.

3. Organizatori za posuđe

Jeftine, lagane konstrukcije koje služe kao odvojive police unutar kuhinjskh elemenata savršen su način da dobijete još skladišnog prostora u odjeljku za posuđe.

4. Spratne korpe za voće i povrće

Ovdje nije potrebno nikakvo dodatno objašnjenje - u njih staje dvosturko više namirnica, a ne zauzimaju dodatni prostor na pultu.

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5. Rotirajući organizator za začine

U njega će stati sve sitne bočice koje inače prave nepotrebne gomile i stalno se rasipaju svuda po kuhinji. Sada će sve biti lijepo složeno i uvijek na dohvat ruke.