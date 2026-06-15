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Kuhinja iz snova s malim budžetom: Tri sitne promjene koje potpuno mijenjaju izgled prostora

Kuhinja iz snova s malim budžetom: Tri sitne promjene koje potpuno mijenjaju izgled prostora

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Da bi vaša kuhinja izgledala luksuzno, ne morate da potrošite hiljade evra na renoviranje.

Tri jeftina trika dizajnera enterijera: Unesite luksuz u kuhinju bez velikog troška i renoviranja Izvor: Shutterstock

Kompletno renoviranje je možda najbolje rješenje da dođete do svoje kuhinje iz snova, ali zbog ograničenja budžeta mnogi se odlučuju za praktična, pristupačna rješenja koja vizuelno prave veliku razliku.

Ogromnu razliku prave detalji, pa ako i vi želite da učinite da vaša kuhinja izgleda ljepše, a da pritom ne potrošite svu ušteđevinu ili ne podignete kredit, otkrijte koje tri sitne, a fenomenalne promjene koje, po mišnjenju dizajnera enterijera, izgledu svake kuhinje daju neku sasvim novu dimenziju.

Zamjena ručkica

Svi dizajneri se slažu da zamjena ručki na kuhinjskim elementima može momentalno da da vašoj kuhinji novi izgled.

Izvor: Shutterstock

Promjena osvjetljenja

Ako kuhinju još uvijek osvjetljavate pomoću visećih lampi ili masivnih lustera, možda je vrijeme za osvježenje. Led osvetljenje ispod visećih dijelova ili elegantna lampa iznad ostrva učiniće prostor svjetlijim, modernijim i funkcionalnijim.

Organizacija namirnica

Neuredna kuhinja vizuelno preplavljuje prostor i ostavlja loš utisak. Dizajneri enterijera preporučuju stavljanje suvih namirnica u providne staklene tegle. Ovo će pomoći u stvaranju čistije estetike na pultu ili otvorenim policama.

Tekst: Magazin novosti/Lepa&srećna

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Tagovi

kuhinja uređenje doma renoviranje enterijer

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