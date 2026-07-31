Francusko šatiranje je novi hit: Na farbanje idete jednom u 3 mjeseca, štedite i pare i vrijeme

Nova tehnika šatiranja omogućava rjeđe farbanje, jer se francuski pramenovi lakše uklapaju u rast kose i bolje prikrivaju izrastak.

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Francuski pramenovi se baziraju na blagom tapiranju i strateškom postavljanju svega 10 do 18 folija.

se baziraju na blagom tapiranju i strateškom postavljanju svega 10 do 18 folija. Time se postiže mekan, monohromatski i diskretan efekat bez oštrih linija.

Pramenovi nikad ne počinju tik uz koren kose pa nisu neophodne brze korekcije boje.

Svi obožavamo onaj svjež, osunčan izgled kose nakon posete salonu, ali ne volimo baš da idemo na farbanje svakih mjesec dana, dajemo dosta para i svakih par nedjelja opet vidimo izrastak na kosi.

Upravo zato je nova tehnika šatiranja, poznata kao francuski pramenovi, preko noći postala omiljeni trend za sve zauzete žene koje žele vrhunsku boju bez robovanja frizeru.

Šta su zapravo francuski pramenovi?

Ako volite efektan izgled sa merom, ali vam je muka od održavanja klasičnih pramenova, ova tehnika je kreirana baš za vas. U pitanju je inovativan pristup šatiranju kose čiji je cilj da pruži maksimalnu dimenziju i efekat punog tretmana u salonu, ali uz znatno niže troškove i utrošeno vrijeme.

Za razliku od klasičnih pramenova koji često stvaraju oštre pruge i zahtjevaju korekciju čim kosa malo poraste, francuski pramenovi se baziraju na diskretnoj igri svjetlosti i sjenci. Specijalnom tehnikom blagog tapiranja i veštog preplitanja vlasi postiže se mekan, prirodan i monohromatski finiš. Kosa ne izgleda kao da su sa nje tek skinute folije, već kao da ju je prirodno osenčilo letnje sunce.

Glavni razlog leži u uštedi vremena – umesto klasičnih tretmana koji traju satima i podrazumevaju stavljanje više od 50 folija, za francusku tehniku je obično dovoljno između 10 i 18 strateški raspoređenih folija.

Pramenovi se ne koncentrišu na samom korenu, već se raspoređuju tako da se vizuelno stapaju sa vašom prirodnom bojom kose. Kao rezultat, nema onog neprijatnog, oštrog prelaza i primetne linije izrastka već nakon nekoliko nedjelja.

Budući da pramenovi nisu pozicionirani tik uz korijen, izrastak nije toliko upadljiv i možete da se farbate mnogo ređe, čak na tri ili više mjeseci.

S obzirom na to da se ovi trendovi postepeno šire, ukoliko vaš frizer još uvek nema tačan naziv usluge u cenovniku, jednostavno mu objasnite šta želite. Zatražite monohromatsku boju sa efektom prirodnih pramenova i minimalnim održavanjem i obavezno pokažite nekoliko inspirativnih fotografija.

Pogledajte ideje u galeriji slika.

Vidi opis Francusko šatiranje je novi hit: Na farbanje idete jednom u 3 mjeseca, štedite i pare i vrijeme Tamnoplava kosa sa pramenovima Tamnoplava kosa sa pramenovima Tamnoplava kosa sa pramenovima Tamnoplava kosa sa pramenovima Tamnoplava kosa sa pramenovima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/ Instagram/ colors_by_sara Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Printskrin/ Instagram/ localcutshki Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Printskrin/ Instagram/ hair.by.petya Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printskrin/ Instagram/ hairbydiazgreen Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Printskrin/ Instagram/ azurehair_ Br. slika: 5 5 / 5

Iako je ova tehnika stvorena da vam olakša život, par sitnica u kućnoj nezi pomoći će da vaša kosa blista duže:

Koristite šampone i maske bez sulfata koji čuvaju boju od ispiranja i štite hidrolipidni balans vlasi.

Redovno nanosite hranljiva ulja ili preparate za zaštitu od toplote kako bi krajevi ostali meki i sjajni.

Francuski pramenovi donose savršen balans između luksuznog izgleda i slobode od stalnog trčanja u salon – a to je trend koji ćemo sigurno nositi cele godine.