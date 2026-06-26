Da li se sjećate preslatke bebe sa najgušćom kosom? Roditelji su ga ošišali, a evo kako sad izgleda

Kako posle šišanja izgleda beba sa najgušćom kosom? Kažu da je preslatka!

Izvor: Facebook/Printscreen/Junior Cox-Noon

Većina djece njegovog uzrasta još nije ni bila kod frizera, ali Junior Koks-Nun prvi put se ošišao sa svega tri mjeseca. Do navršenih 15 mjeseci života bio je na šišanju čak sedam puta.

Dječak iz Velike Britanije rođen je sa veoma gustom, smeđom kosom, zbog čega je brzo privukao pažnju javnosti. Nakon što je njegova majka Čelsi objavila njegove fotografije na društvenim mrežama, priča o njemu obišla je brojne svjetske medije.

Ljudi su ga zaustavljali na ulici

Njegova majka ispričala je da je Juniorova kosa bila toliko gusta da ju je često opisivala kao „tepih“. Zbog neobične frizure prolaznici su ih redovno zaustavljali na ulici kako bi komentarisali njegov izgled.

Jedan stariji gospodin čak joj je rekao da bi voleo da i sam ima takvu kosu.

„U početku sam mislila da je to pravi blagoslov, ali kasnije sam shvatila da može biti i svojevrstan izazov jer je kosu teško održavati urednom“, rekla je majka.

Šišanje u dječjem salonu

Pošto Junior nije bio miran dok mu je sređivala kosu kod kuće, Čelsi ga je vodila u dječji frizerski salon. Tamo je tokom šišanja sjedio u posebnoj stolici u obliku autića, što mu je olakšavalo da mirno podnese šišanje.

Majka se kroz šalu često pitala koliko će novca tokom godina potrošiti na frizerske usluge.

Njegova braća nisu imala toliko kose

Junior ima dva starija brata, Mičela i Prestona, koji su rođeni sa sasvim uobičajenom količinom kose.

Njegova majka primetila je da je trudnoća sa Juniorom bila drugačija od prethodnih. Imala je izraženu gorušicu i neobičnu želju za žvakanjem leda, pa se našalila da je možda upravo to povezano sa njegovom gustom kosom, iako za takvu tvrdnju ne postoji naučna potvrda.

Danas izgleda kao i sva druga djeca

Danas, kako kaže njegova majka, Junior izgleda kao i svako drugo dijete. Iako je kao beba bio poznat po nevjerovatno gustoj kosi, vremenom se njegov izgled više ne razlikuje mnogo od vršnjaka.

Ipak, fotografije iz prvih mjeseci života i dalje izazivaju veliko interesovanje i oduševljenje ljudi širom svijeta.