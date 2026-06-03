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Kako da napravite nadstrešnicu i ljuljašku u dvorištu? Posao gotov za jedan dan, za male pare

Kako da napravite nadstrešnicu i ljuljašku u dvorištu? Posao gotov za jedan dan, za male pare

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
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Zanimljiv projekat "uradi sam" - konstrukcija za nadstrešnicu i ljuljaške!

Kako napraviti nadstrešnicu i ljuljašku u dvorištu Izvor: Shutterstock, AI info / Lepa&Srećna
  • Jednostavna konstrukcija od tri stuba, grede i betona stabilna je osnova za nadstrešnicu i ljuljaške.
  • Dvije zone uživanja – dječija ljuljaška od daske i boho stolica za odrasle donose dvostruku funkcionalnost.
  • Trajnost drveta – zaštita bitumenom i pravilno učvršćivanje produžavaju vek konstrukcije i čuvaju estetiku dvorišta.

Kada se odlučite da u dvorištu napravite mali kutak za odmor i igru, projekat možete da otpočnete pravljenjem konstrukcije koja može da posluži i za nadstrešnicu ili tendu, ali i za kačenje ljuljaški za djecu i odrasle.

Najjednostavnije je da odaberete drvo, a cijena će zavisiti od vrste materijala i dimenzija.

Ova konstrukcija je zamišljena jednostavno, ali efektno. Tri drvena stuba u prirodnoj boji postavljaju se u zemlju, na metalnim nosačima, učvršćeni betonskom mešavinom u džakovima i metalnim nosačima. Najbolje bi bilo da se drveni stubovi postave u metalne ankere, čime će cijela konstrukcija biti čvršća i dugotrajnija, a dijelove koji su u dodiru sa zemljom zaštitite bitumenom. Pogledajte detalje izrade u galeriji slika.

Razmak između prvog i drugog stuba je dva i po metra, dok između drugog i trećeg ima oko četiri metra. Stubovi su razmješteni pod pravim uglom, a spojeni su gredama na vrhu tako da one povezuju celu konstrukciju.

Na jednoj gredi visi dječija ljuljaška, načinjena od obične obrađene daske, dok je na drugoj okačena boho stolica za odrasle – savršen balans između igre i opuštanja.

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Tagovi

dvorište uređenje doma djeca

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