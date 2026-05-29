logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Malo dvorište je uređeno kao prelijepa oaza: Bazen, džakuzi i sto za ručavanje nude uživanje tokom cijele godine

Malo dvorište je uređeno kao prelijepa oaza: Bazen, džakuzi i sto za ručavanje nude uživanje tokom cijele godine

Izvor Lepa i srećna
0

Druženje, odmor i relaksacija, sve je to moguće u prelijepo uređenom malom dvorištu sa bazenom, džakuzijem i stolom za ručavanje.

Luksuz u malom prostoru: Kako da pretvorite malo dvorište u oazu sa mini bazenom Izvor: Instagram / mamamadecoffee
  • Mini bazen od 3 x 4 metra unosi osjećaj luksuza i postaje centralni element dvorišta.
  • Površina od 3,6 x 4,5 metara prekrivena je vještačkom travom.
  • Terasa i džakuzi dopunjavaju ovo idealno dvorište.

Malo dvorište može da bude pravo iznenađenje kada se u njega unese sklad i pametno planiranje. Na površini od svega 6 x 12 metara stvorena je mala privatna oaza koja izgleda kao da je smještena na mnogo većem prostoru.

U samom centru nalazi se bazen od 3 x 4 metra, dovoljno veliki da donese osjećaj luksuza i ljetne svježine, a opet savršeno uklopljen u dimenzije dvorišta. U uglu "plaže" je i mini stočić sa dvije stolice, idealan za brzo osvježenje. 

Bazen je pravi primjer novog stila - "spul" (eng. spool) je popularan zbog malih dimenzija i, samim tim, nižih troškova i lakšeg održavanja, koji nudi relaksaciju u vrelim ljetnim danima. Tu su i stepenice za lagani ulazak ili sjedenje u "plićaku", kao i suncobran za zaštitu od sunca.

U galeriji pogledajte ideje za bazen. 

Koncept "spula" (spa+pool) dopunjava i dvorišna džakuzi kada, a činjenica da uz nju stoji i plinski grijač ukazuje da se rado koristi i u hladnim danima.

Bazen džakuzi i sto za ručavanje u malom dvorištu
Izvor: Instagram

Na površini od 3,6 x 4,5 metara je vještačka trava, pogodna za igru i odmor, dok terasa od 4,5 x 3 metra na kojoj je i sto za ručavanje povezuje sve elemente.

Kada se sve sagleda, jasno je da je na relativno maloj površini stvorena cjelina koja odiše funkcionalnošću i estetikom. To je dokaz da veličina nije presudna – kreativnost i promišljen dizajn mogu da pretvore i najmanji prostor u luksuzan kutak za odmor. Pogledajte ga u video klipu.

Pogledajte

00:17
Kako je uređeno malo dvorište
Izvor: Instagram/mamamadecoffee
Izvor: Instagram/mamamadecoffee

Možda će vas zanimati

Tagovi

dvorište uređenje bazen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA