Druženje, odmor i relaksacija, sve je to moguće u prelijepo uređenom malom dvorištu sa bazenom, džakuzijem i stolom za ručavanje.
- Mini bazen od 3 x 4 metra unosi osjećaj luksuza i postaje centralni element dvorišta.
- Površina od 3,6 x 4,5 metara prekrivena je vještačkom travom.
- Terasa i džakuzi dopunjavaju ovo idealno dvorište.
Malo dvorište može da bude pravo iznenađenje kada se u njega unese sklad i pametno planiranje. Na površini od svega 6 x 12 metara stvorena je mala privatna oaza koja izgleda kao da je smještena na mnogo većem prostoru.
U samom centru nalazi se bazen od 3 x 4 metra, dovoljno veliki da donese osjećaj luksuza i ljetne svježine, a opet savršeno uklopljen u dimenzije dvorišta. U uglu "plaže" je i mini stočić sa dvije stolice, idealan za brzo osvježenje.
Bazen je pravi primjer novog stila - "spul" (eng. spool) je popularan zbog malih dimenzija i, samim tim, nižih troškova i lakšeg održavanja, koji nudi relaksaciju u vrelim ljetnim danima. Tu su i stepenice za lagani ulazak ili sjedenje u "plićaku", kao i suncobran za zaštitu od sunca.
Malo dvorište je uređeno kao prelijepa oaza: Bazen, džakuzi i sto za ručavanje nude uživanje tokom cijele godine
Koncept "spula" (spa+pool) dopunjava i dvorišna džakuzi kada, a činjenica da uz nju stoji i plinski grijač ukazuje da se rado koristi i u hladnim danima.
Na površini od 3,6 x 4,5 metara je vještačka trava, pogodna za igru i odmor, dok terasa od 4,5 x 3 metra na kojoj je i sto za ručavanje povezuje sve elemente.
Kada se sve sagleda, jasno je da je na relativno maloj površini stvorena cjelina koja odiše funkcionalnošću i estetikom. To je dokaz da veličina nije presudna – kreativnost i promišljen dizajn mogu da pretvore i najmanji prostor u luksuzan kutak za odmor. Pogledajte ga u video klipu.