Spas za tanku kosu: Operite je ovako i dobićete volumen kao nikad ranije

Reverse Hair Washing (RHW) je viralna metoda pranja kose koja daje volumen, produžava svježinu i sprečava sljepljivanje. Saznajte kako se koristi i kome najviše odgovara.

RHW mijenja redosled pranja kose i daje veći volumen.

Posebno odgovara tankoj i brzo masnoj kosi.

Ne treba ga koristiti svaki put, već povremeno kao dodatnu rutinu.

Ako pratite beauty trendove na društvenim mrežama, vjerovatno ste već naišli na pojam Reverse Hair Washing (RHW) – odnosno "obrnuto pranje kose". Ova viralna metoda obećava nešto što mnogi žele: veći volumen kod korijena, a istovremeno glatke i negovane krajeve bez otežavanja kose.

Upravo zato je RHW postao posebno popularan među osobama sa tankom i ravnom kosom koja lako gubi oblik i brzo se masti.

Šta je Reverse Hair Washing?

Reverse Hair Washing je tehnika u kojoj se mijenja redoslijed klasične njege kose. Umjesto da prvo operete kosu šamponom, pa nanesete regenerator, ovdje se radi suprotno.

Cilj je da se krajevi zaštite od isušivanja, dok se teme glave temeljno očisti, ali bez otežavanja dužine kose.

Rezultat koji ova metoda obećava je:

veći volumen kod korena,

duže svježa kosa,

manje sljepljivanja i „priljubljene“ kose,

mekani, ali lagani krajevi.

Kako se radi Reverse Hair Washing – korak po korak

Proces je jednostavan i traje isto kao i klasično pranje:

Nanesite regenerator na mokru kosu, od ušiju naniže. Ostavite da djeluje 3–5 minuta. Bez ispiranja, nanesite šampon samo na teme i dobro ga umasirajte. Tokom ispiranja, pjena će sama ukloniti regenerator sa dužine kose.

Na ovaj način regenerator štiti krajeve, dok šampon čisti teme bez dodatnog opterećenja.

Da li RHW može da se koristi svaki put?

Reverse Hair Washing se ne preporučuje kao obavezna rutina pri svakom pranju. Najčešće se koristi 1–2 puta nedjeljno, posebno kod tanke i ravne kose koja brzo gubi volumen.

Kod nekih osoba svakodnevna primjena može dovesti do nakupljanja proizvoda na vlasima, što može izazvati:

umanjen sjaj,

brže mašćenje,

osjećaj „otežane“ kose.

Efekat zavisi od tipa kose i proizvoda koji se koriste.

Razlika između RHW i OMO metode

Reverse Hair Washing često se poredi sa OMO metodom (regenerator–šampon–regenerator).

Razlika je u tome što kod OMO rutine kosa na kraju dobija još jedan sloj njege, dok se kod RHW rutina završava šamponom.

Zbog toga RHW daje lakši, prozračniji efekat, dok OMO više njeguje kosu.

Kome je ova metoda najbolja?

Reverse Hair Washing najviše odgovara:

tankoj i slaboj kosi,

kosi koja brzo gubi volumen,

osobama koje koriste teže maske i regeneratore.

Manje je pogodna za:

jako suvu i oštećenu kosu,

visoko poroznu kosu,

kovrdžavu kosu koja traži dodatnu hidrataciju i definiciju.

Zaključak

Reverse Hair Washing je jednostavan trik koji može potpuno promijeniti izgled tanke kose. Iako nije univerzalno rješenje, mnogima donosi upravo ono što najviše žele – laganu, čistu i voluminoznu kosu bez otežavanja.

Najbolji savjet je da se metoda isproba i prilagodi sopstvenom tipu kose, jer kao i kod svake njege – rezultat je individualan.