Recept za hrskava pileća krilca iz rerne: Brza i ukusna većera koju svi vole

Uživajte u hrskavim pilećim krilcima iz rerne, mariniranim u jogurtu i začinima. Super su za brzu i ukusnu večeru.

Izvor: Shutterstock

Ova hrskava pileća krilca iz rerne pripremaju se od jednostavnih sastojaka i uz kratku pripremu, ali rezultat je jelo koje će nestati sa tanjira mnogo brže nego što vam je trebalo da ga spremite.

Marinada na bazi jogurta i začina omekšava meso, dok pečenje na visokoj temperaturi daje krilcima zlatnu, hrskavu koricu. Super su za ručak ili večeru kada želite nešto konkretno, ali bez dugog stajanja pored šporeta.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 2–4 porcije

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 40–45 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata (sa mariniranjem)

Težina: lako

Sastojci:

1 kg pilećih krilca

3 kašike grčkog jogurta

100 ml mlijeka

1 kašika bijelog luka (može i mleveni)

5 kašika maslinovog ulja

1 kašika paradajz paste

1 kašika senfa

paprika po ukusu

so i biber po ukusu

po želji malo meda

Priprema:

1. korak: Sječenje krilaca

Očistite pileća krilca i po potrebi ih presjecite na dva dijela. Napravite nekoliko laganih zareza na mesu kako bi bolje upilo marinadu.

2. korak: Priprema marinade

U većoj posudi pomiješajte jogurt, mlijeko, maslinovo ulje, paradajz pastu, senf i sve začine. Dobro sjedinite dok ne dobijete ujednačen, kremast sos.

3. korak: Mariniranje

Dodajte krilca u marinadu i dobro ih izmiješajte tako da budu ravnomerno obložena. Pokrijte i ostavite da odstoje najmanje 2 sata, a po mogućnosti duže za jači ukus.

Ako želite još intenzivniji ukus i hrskaviju koricu, pred kraj pečenja uključite kratko grill opciju rerne na nekoliko minuta.

4. korak: Pečenje

Rasporedite krilca u pleh obložen papirom za pečenje, tako da se ne preklapaju. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 230 stepeni oko 40–45 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju i hrskavu koricu. Povremeno provjerite pečenje jer jačina rerne može da varira.

5. korak: Serviranje

Servirajte ih tople, najbolje uz neki sos.