Recept za hrskava pileća krilca iz rerne: Brza i ukusna većera koju svi vole

Uživajte u hrskavim pilećim krilcima iz rerne, mariniranim u jogurtu i začinima. Super su za brzu i ukusnu večeru.
Ova hrskava pileća krilca iz rerne pripremaju se od jednostavnih sastojaka i uz kratku pripremu, ali rezultat je jelo koje će nestati sa tanjira mnogo brže nego što vam je trebalo da ga spremite.
Marinada na bazi jogurta i začina omekšava meso, dok pečenje na visokoj temperaturi daje krilcima zlatnu, hrskavu koricu. Super su za ručak ili večeru kada želite nešto konkretno, ali bez dugog stajanja pored šporeta.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 2–4 porcije
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 40–45 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata (sa mariniranjem)
Težina: lako
Sastojci:
- 1 kg pilećih krilca
- 3 kašike grčkog jogurta
- 100 ml mlijeka
- 1 kašika bijelog luka (može i mleveni)
- 5 kašika maslinovog ulja
- 1 kašika paradajz paste
- 1 kašika senfa
- paprika po ukusu
- so i biber po ukusu
- po želji malo meda
Priprema:
1. korak: Sječenje krilaca
Očistite pileća krilca i po potrebi ih presjecite na dva dijela. Napravite nekoliko laganih zareza na mesu kako bi bolje upilo marinadu.
2. korak: Priprema marinade
U većoj posudi pomiješajte jogurt, mlijeko, maslinovo ulje, paradajz pastu, senf i sve začine. Dobro sjedinite dok ne dobijete ujednačen, kremast sos.
3. korak: Mariniranje
Dodajte krilca u marinadu i dobro ih izmiješajte tako da budu ravnomerno obložena. Pokrijte i ostavite da odstoje najmanje 2 sata, a po mogućnosti duže za jači ukus.
pred kraj pečenja uključite kratko grill opciju rerne na nekoliko minuta.
4. korak: Pečenje
Rasporedite krilca u pleh obložen papirom za pečenje, tako da se ne preklapaju. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 230 stepeni oko 40–45 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju i hrskavu koricu. Povremeno provjerite pečenje jer jačina rerne može da varira.
5. korak: Serviranje
Servirajte ih tople, najbolje uz neki sos.