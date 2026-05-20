Izbjegnete skupe popravke: Evo kako da pripremite auto za vrućine i izbjegnete troškove

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Pripremite auto za vrućine. Provjera rashladne tečnosti, crijeva i hladnjaka sprečava pregrijavanje motora na putu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Shuterstock

Provjera rashladnog sistema automobila prije ljetnjih vrućina najvažniji je korak kako biste izbjegli pregrijavanja motora i potencijalno ozbiljne kvarove na putu.

Kombinacija visokih temperatura, uključene klime i vožnje pod opterećenjem može brzo pretvoriti manji nedostatak u skupu popravku. Zato je upravo sada pravi trenutak da sami provjerite ključne dijelove prije nego što krenete na duži put.

Kako pravilno provjeriti nivo i stanje rashladne tečnosti

Prvi i najjednostavniji korak jeste kontrola nivoa tečnosti u ekspanzionoj posudi, što se obavezno radi isključivo kada je motor potpuno hladan. Otvaranje čepa dok je sistem pod pritiskom može izazvati opasne opekotine i naglo izbacivanje vrele tečnosti. Ukoliko primijetite da nivo stalno opada, to je jasan znak da postoji skriveno curenje koje je potrebno što pre sanirati. Pored same količine, izgled i boja tečnosti mogu otkriti stvarno stanje unutrašnjosti motora. Ispravan antifriz ne smije imati tragove mulja, rđe ili neprijatnog mirisa, dok pojava masnog filma može ukazivati na ozbiljniji problem.

To često znači miješanje ulja i rashladne tečnosti, što zahtijeva hitnu intervenciju majstora kako ne bi došlo do oštećenja dihtunga glave motora.

Na šta posebno treba obratiti pažnju kod dijelova sistema

Gumena crijeva ne smiju biti napukla, previše tvrda ili naduvena, dok spojevi oko šelni moraju ostati potpuno suvi. Spoljašnji dio hladnjaka često se zapušava lišćem, blatom i insektima, što značajno smanjuje protok vazduha i efikasnost hlađenja motora. Ako automobil počne da podiže temperaturu u gradskoj vožnji, jedan od najčešćih uzroka je neispravan ventilator hladnjaka ili njegov senzor. Skriveni uzroci pregrijavanja motora često su neispravan termostat i dotrajala vodena pumpa.

Ukoliko temperatura ipak opasno poraste tokom vožnje, potrebno je odmah isključiti klimu i uključiti grejanje kabine na maksimum kako bi se dio toplote preusmjerio iz motora. Nakon toga vozilo treba bezbjedno zaustaviti, sačekati najmanje 30 minuta da se sistem ohladi, pa tek onda provjeriti stanje pod haubom.

 (Kamatica/MONDO)

