"Najgluplja stvar koja se pojavila posljednjih godina": Isključite ovu funkciju ako želite da vam motor traje duže

Iskusni automehaničar tvrdi da jedna funkcija u modernim automobilima može značajno ubrzati habanje motora. Prema njegovim riječima, isključivanje start-stop sistema može produžiti vijek trajanja vozila.
Automehaničar sa više od 50 godina iskustva podijelio je jednostavan savjet koji bi vozačima mogao da pomogne da smanje habanje motora i produže vijek trajanja automobila - i to tako što će isključiti samo jednu funkciju. Skoti Kilmer tvrdi da bi mala promjena mogla čak da udvostruči životni vijek motora, piše Miror.
U videu objavljenom na Jutjubu savetovao je vozačima da isključe sistem automatskog gašenja i ponovnog pokretanja motora, poznat kao start-stop sistem. Iako je ova opcija uvedena kako bi smanjila potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova, Kilmer smatra da dugoročno može ubrzati habanje motora.
"Isključivanje start-stop sistema je pametna odluka. Start-stop tehnologija je najgluplja stvar koja se pojavila posljednjih godina. Čak 97 odsto habanja događa se prilikom pokretanja automobila, pa da li stvarno želite stalno da ga gasite i ponovo palite? Ne želite, ako želite da vam automobil traje duže", rekao je.
Kako da isključite ovu funkciju?
Funkcija start-stop u većini vozila može da se deaktivira pritiskom na posebno dugme na kontrolnoj tabli, koje je najčešće označeno slovom A unutar kružne strelice. Kada je sistem isključen, obično se upali lampica upozorenja.
"Većina automobila i dalje koristi olovne akumulatore... manji su, ali nisu napravljeni za stalno gašenje i ponovno pokretanje automobila", rekao je mehaničar.
Mnogi pratioci priznali su da ih je savjet iznenadio.
- "Nedavno sam vozio rentirani automobil sa tom funkcijom i tek kada sam shvatio da se auto ne gasi zbog kvara na svakom semaforu, postalo mi je jasno o čemu se radi", napisao je jedan korisnik.
- "Jednom sam testirao automobil sa tom funkcijom i bila mi je strašno iritantna", dodao je drugi.