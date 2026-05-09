"Najgluplja stvar koja se pojavila posljednjih godina": Isključite ovu funkciju ako želite da vam motor traje duže

Iskusni automehaničar tvrdi da jedna funkcija u modernim automobilima može značajno ubrzati habanje motora. Prema njegovim riječima, isključivanje start-stop sistema može produžiti vijek trajanja vozila.

Automehaničar sa više od 50 godina iskustva podijelio je jednostavan savjet koji bi vozačima mogao da pomogne da smanje habanje motora i produže vijek trajanja automobila - i to tako što će isključiti samo jednu funkciju. Skoti Kilmer tvrdi da bi mala promjena mogla čak da udvostruči životni vijek motora, piše Miror.

U videu objavljenom na Jutjubu savetovao je vozačima da isključe sistem automatskog gašenja i ponovnog pokretanja motora, poznat kao start-stop sistem. Iako je ova opcija uvedena kako bi smanjila potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova, Kilmer smatra da dugoročno može ubrzati habanje motora.

"Isključivanje start-stop sistema je pametna odluka. Start-stop tehnologija je najgluplja stvar koja se pojavila posljednjih godina. Čak 97 odsto habanja događa se prilikom pokretanja automobila, pa da li stvarno želite stalno da ga gasite i ponovo palite? Ne želite, ako želite da vam automobil traje duže", rekao je.

Kako da isključite ovu funkciju?

Funkcija start-stop u većini vozila može da se deaktivira pritiskom na posebno dugme na kontrolnoj tabli, koje je najčešće označeno slovom A unutar kružne strelice. Kada je sistem isključen, obično se upali lampica upozorenja.

"Većina automobila i dalje koristi olovne akumulatore... manji su, ali nisu napravljeni za stalno gašenje i ponovno pokretanje automobila", rekao je mehaničar.

Mnogi pratioci priznali su da ih je savjet iznenadio.