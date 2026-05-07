Upozorenje iz Folksvagena: Automobili poskupljuju ako se nastavi rat u Iranu

"Folksvagen" je upozorio kupce na mogući rast cijena novih automobila zbog rata u Iranu, prenosi časopis automobilske industrije "Automobilvohe".

Izvor: Profimedia

"Efekti blokade Ormuskog moreuza od strane Irana kao odgovor na napade SAD i Izraela već su vidljivi širom svijeta na cijenama goriva na benzinskim stanicama", rekao je Karsten Šnake, šef nabavki u "Folksvagenu".

On je naglasio da će se uticaj na proizvodni sektor vjerovatno osjetiti tek krajem godine. Ukoliko sukob duže potraje, to bi mogli da osjete i krajnji kupci.

"Ako se rješenje pronađe do sredine godine, moći ćemo da ublažimo efekte. Ako se rat oduži, suočićemo se sa prevelikim efektima i naglim skokom troškova", istakao je on.

Šnake je naveo da još nije moguće da se procijene detalji, jer je pitanje previše složeno.

"`Folksvagen` će se truditi da uticaj svede na minimum da bi što manje opteretio svoje kupce, koji su već izloženi visokim cijenama goriva", dodao je Šnake.