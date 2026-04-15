Folksvagen priznao neuspjeh: Prvi električni modeli razočarali, vraćamo se prepoznatljvom dizajnu

Govoreći na predstavljanju novih automobila u Hamburgu, izvršni direktor Folksvagena, Tomas Šefer, opisao je kako se kompanija promijenila.

Izvor: dpa / DPA / Profimedia

Njemački proizvođač automobila Folksvagen ulazi u novu fazu razvoja električnih vozila, uz otvoreno priznanje da prvi modeli nisu ispunili očekivanja. Riječ je o modelima poput ID.3, električnog hečbeka (automobila sličnog Golfu), i ID.4, porodičnog SUV-a.

Već sljedeće nedjelje biće predstavljen unapređeni model ID.3 Neo, koji označava početak velike obnove cijele električne ponude. Nakon njega stižu i novi modeli: mali gradski automobil ID.Polo (električna verzija Pola), kompaktni SUV ID.Cross, sportska varijanta ID.Polo GTI, kao i osvježeni ID.4.

Govoreći na predstavljanju u Hamburgu, direktor Folksvagena Tomas Šefer rekao je da je kompanija morala da se mijenja iz korena. Na čelo je došao 2022. godine i tada je, kako kaže, brzo uvidio gdje su problemi.

"Odmah se vidi gdje stvari ne funkcionišu. Bilo mi je jasno da gubimo ono što čini Folksvagen, taj prepoznatljiv osjećaj za kupce i ljubitelje brenda", rekao je Šefer.

On je otvoreno naveo šta nije valjalo kod prvih električnih modela: dizajn koji nije ličio na klasičan Folksvagen, komplikovane i nepraktične komande (poput "klizača" za podešavanje klime), kao i odluku da se napuste dobro poznata imena i izgled modela kao što su Golf, Polo i Tiguan.

Sve će biti ispravljeno

Kako najavljuje, sve to će biti ispravljeno u novoj generaciji električnih automobila.

"Veoma sam zadovoljan što danas, poslije više od tri godine, stojim pred vama sa jakim timom i jasnim ciljem, da ponovo pravimo prave Folksvagene, automobile koji nose duh našeg brenda", poručio je Šefer.

Za neka od spornih rješenja, poput pomenutih klizača za klimu, odgovornost je indirektno prebačena na bivšeg direktora VW grupe Herberta Disa, koji je bio poznat kao veliki fan Tesle i digitalnih rješenja.

U Folksvagenu priznaju da je potreban i potpuno drugačiji pristup dizajnu, kako spolja, tako i u unutrašnjosti vozila. Novi modeli će, kako najavljuju, biti jednostavniji za korišćenje, prepoznatljiviji i bliži onome na šta su kupci navikli.

Prvi korak u tom povratku "starim vrijednostima" biće upravo model ID.Polo, električni nasljednik jednog od najpopularnijih gradskih automobila.

(EUpravo zato/Poslovni)