Raj na Zemlji: Jedina država na svijetu nazvana po ženi

Na planeti Zemlji postoji samo jedna suverena država koja je dobila ime po ženi.

Ta žena je Sveta Lucija iz Sirakuze, sicilijanska hrišćanska mučenica s početka četvrtog vijeka, a ime je na karipsko ostrvo, koje mnogi nazivaju "Rajem na Zemlji", stiglo putem francuske legende, praznika i vijeka osporavane kolonizacije. Sveta Lucija je jedina među 193 države članice Ujedinjenih nacija koja nosi ime stvarne osobe koja je bila žena.

Sveta Lucija od Sirakuze

Lucija iz Sirakuze rođena je 283. godine nove ere u bogatoj sicilijanskoj porodici i ubijena je oko 304. godine nove ere, u ranim dvadesetim godinama, tokom Dioklecijanovog progona hrišćana, kako piše Britannica. Njeno ime potiče od latinskog lux, što znači svjetlost. Najraniji sačuvani izvještaji o njenom mučeništvu su grčka i latinska Dela Lucije, sastavljena u Sirakuzi između petog i sedmog vijeka. Tradicionalna priča je, izvedena iz tih izvještaja, da se zavjetovala na vječno djevičanstvo i dala svoj miraz siromašnima, da je prkosila rimskom guverneru Pashasiju odbijajući paganske žrtve i da je nakon nekoliko neuspjelih pokušaja mučenja pogubljena mačem 13. decembra.

Slike zdjele s očima koje se ponavljaju u Lucijinoj ikonografiji potiču iz srednjovijekovnog dodatka priči u kojoj su joj oči iskopane ili samouklonjene; latinska veza s luxom na kraju ju je učinila zaštitnicom slijepih, pisaca i onih s problemima s očima. Ona je jedna od samo osam žena imenovanih u Rimskom kanonu mise, uz Djevicu Mariju, a poštuje se u katoličkoj, istočno-pravoslavnoj, orijentalno-pravoslavnoj, anglikanskoj i luteranskoj tradiciji. 13. decembar ostaje njen praznik u svima njima.

Kako je ime svetice stiglo na karipsko ostrvo

Imenovanje ima najmanje dvije konkurentske tradicije, obje uključuju francuske mornare i praznik Svete Lucije 13. decembra. Najčešće ponavljana verzija je da je grupa francuskih mornara doživjela brodolom na ostrvu 13. decembra negdje početkom ili sredinom 16. vijeka i da su ga nazvali Sainte-Lucie u znak zahvalnosti što su preživjeli.

Druga verzija, često povezana s francuskim karipskim kolonistom Pierreom Belainom d'Esnambucom, a ponekad datirana na 13. decembar 1502. godine, tvrdi da je ime dato pri prvom viđenju, a ne nakon brodoloma. Obje verzije su popularna tradicija, a ne dokumentovana činjenica. Istorijski evropski zapis zapravo smješta prvog Evropljanina koji je kročio na ostrvo kod Juan de la Cosa, Kolumbovog bivšeg navigatora, oko 1499. godine, a sam Kolumbo ga je vjerovatno vidio iz daljine 1502. godine bez iskrcavanja. Trajno francusko naseljavanje nije počelo sve do sredine sedamnaestog vijeka, nakon što su nekoliko neuspješnih engleskih pokušaja (1605. i 1639.) otjerali stanovnici Kalinago Karibi.

Ime Sainte-Lucie vjerovatno je bilo u ustaljenoj evropskoj upotrebi do kraja šesnaestog vijeka, kada se ostrvo na kartama pojavljuje kao "S. Lucia", "Sancta Lucia" ili slične varijante. Do vremena kada su Francuzi i Englezi započeli svoju dugu borbu oko ostrva, ime svetice se trajno učvrstilo. Kada su Britanci preuzeli konačni posjed od Francuza 1814. godine, ostrvo je četrnaest puta promijenilo vlasnika između dvije sile. Stalno natezanje konopca izvor je drugog nadimka Svete Lucije, "Helena sa Zapadne Indije", po Heleni Trojanskoj oko koje se beskrajno borilo. Britanci su zadržali ime kao Sveta Lucija umjesto da ga prevode.

