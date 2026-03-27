Ostrvo iz komšiluka bez automobila koje osvaja turiste: Na njemu su traktori glavno prevozno sredstvo

Autor D.V. Izvor Eupravozato
0

Na ovom hrvatskom ostrvu nema automobila. Umjesto njih voze se traktori, a život teče sporije i bez stresa

Zlarin: Ostrvo bez automobila i stresa Izvor: Shutterstock/pymata

Zamislite ljetovanje bez gužve, buke i izduvnih gasova i mjesto gdje su automobili potpuno zabranjeni, a svakodnevica prilagođena mirnijem ritmu života.

Upravo takvo mesto je Zlarin, malo ostrvo u šibenskom arhipelagu do kojeg se iz Šibenik stiže za svega dvadesetak minuta vožnje.

Malo ostrvo sa velikim šarmom

Iako zauzima površinu od svega osam kvadratnih kilometara, Zlarin nudi iznenađujuće bogatstvo prirode i tradicije.

Ostrvo je prekriveno mediteranskim rastinjem, okruženo kristalno čistim morem i ispunjeno tihim kamenim ulicama koje kao da čuvaju duh nekih prošlih vremena.

Ovdje nema saobraćajne buke, velikih prodavnica niti svjetlosnog zagađenja.

Umjesto toga, posjetioce dočekuju uređene staze, bele kuće, mala pristaništa i prizori koji podsećaju na razglednice, auz stalni miris mora i zvuke prirode.

Zlarin
Izvor: Shutterstock/xbrchx

Život bez automobila - traktori kao glavno prevozno sredstvo

Kako su automobili zabranjeni, mještani su tokom godina pronašli praktična rješenja za svakodnevni život.

Tako su mali traktori postali glavno prevozno sredstvo na ostrvu.

Njima se prevozi sve, od hrane i građevinskog materijala do ribarske opreme. Ova neobična, ali funkcionalna slika postala je dio identiteta ostrva i simbol sporijeg, opuštenijeg načina života.

Ostrvo korala i bogate tradicije

Zlarin je nadaleko poznat kao "ostrvo korala". Tradicija vađenja i obrade korala ovde postoji još od 15. veka i duboko je ukorijenjena u lokalnu kulturu.

O toj jedinstvenoj priči danas svjedoči savremeni Centar korala, gdje se istorija ostrva predstavlja kroz moderne tehnologije, ali i autentične eksponate poput starih alata, nakita i predmeta iz pomorske prošlosti.

Sunce, more i netaknuta priroda

Ostrvo ima tipičnu mediteransku klimu, sa više od 2700 sunčanih sati godišnje, što ga svrstava među najsunčanije dijelove Hrvatske. Brojne uvale, skrivene plaže i zelene staze pružaju idealne uslove za odmor daleko od gradske vreve.

Jednostavna hrana, autentični ukusi

Iako na ostrvu nema mnogo restorana, gastronomija je ono što dodatno osvaja. Jelovnik se zasniva na svježim morskim plodovima, ribi i tradicionalnim receptima koji se prenose generacijama.

Zlarin nije destinacija za one koji traže noćni život i luksuz, već za one koji žele tišinu, prirodu i povratak jednostavnijem načinu života. Upravo u tome leži njegova najveća čar.

(M.A./EUpravo zato/putnikofer.hr)

