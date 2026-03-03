logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jedna od rijetkih država na svijetu u kojoj je svaki vlasnik pasoša dobrodošao: Evo koje sve pogodnosti nudi

Jedna od rijetkih država na svijetu u kojoj je svaki vlasnik pasoša dobrodošao: Evo koje sve pogodnosti nudi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Mikronezija je jedina zemlja koja ne zahtijeva vizu za ulazak, što privlači turiste iz cijelog svijeta.

Mikronezija je jedina zemlja koja ne zahtijeva vizu za ulazak Izvor: Sergey Shik/Shutterstock

Postoji samo jedna zemlja na cijelom svijetu u kojoj je svaki vlasnik pasoša dobrodošao. Zemlja s ovom jedinstvenom otvorenom granicom je - Mikronezija.

Nema vize, nema intervjua, nema dokumenata. Čak i ako ste iz SAD-a, Kine, Brazila, pa čak i Sjeverne Koreje, ovo malo ostrvo će vas pustiti unutra.

Nema pitanja, samo važeći pasoš i slobodni ste da istražujete. Ali zašto bi neka zemlja dozvolila takvu politiku otvorenih vrata kada gotovo svaka druga nacija ograničava posjetioce? Razlog je vrlo jednostavan - ova ostrvska nacija se u velikoj mjeri oslanja na turizam.

Mikronezija
Izvor: Global Lens/youtube

Uklanjanjem najveće putne barijere, vize, obezbjeđuju da više ljudi može da posjeti zemlju, potroši novac i podrži lokalnu ekonomiju.

To je smjela strategija koja već godinama funkcioniše.

Možete ostati do 90 dana potpuno bez vize. To znači skoro tri puna mjeseca uživanja na plažama, u kulturi i istoriji, bez popunjavanja ijednog obrasca za vizu.

Politike poput ove su izuzetno rijetke i to je ono što ovo mjesto čini tako privlačnim za putnike iz cijelog svijeta. Hiljade turista dolaze svake godine, sve zahvaljujući ovom jedinstvenom pravilu.

(N1Sarajevo/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

turizam Mikronezija putovanja ostrvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA