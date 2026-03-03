Jedna od rijetkih država na svijetu u kojoj je svaki vlasnik pasoša dobrodošao: Evo koje sve pogodnosti nudi

Mikronezija je jedina zemlja koja ne zahtijeva vizu za ulazak, što privlači turiste iz cijelog svijeta.

Izvor: Sergey Shik/Shutterstock

Postoji samo jedna zemlja na cijelom svijetu u kojoj je svaki vlasnik pasoša dobrodošao. Zemlja s ovom jedinstvenom otvorenom granicom je - Mikronezija.

Nema vize, nema intervjua, nema dokumenata. Čak i ako ste iz SAD-a, Kine, Brazila, pa čak i Sjeverne Koreje, ovo malo ostrvo će vas pustiti unutra.

Nema pitanja, samo važeći pasoš i slobodni ste da istražujete. Ali zašto bi neka zemlja dozvolila takvu politiku otvorenih vrata kada gotovo svaka druga nacija ograničava posjetioce? Razlog je vrlo jednostavan - ova ostrvska nacija se u velikoj mjeri oslanja na turizam.

Mikronezija Izvor: Global Lens/youtube

Uklanjanjem najveće putne barijere, vize, obezbjeđuju da više ljudi može da posjeti zemlju, potroši novac i podrži lokalnu ekonomiju.

To je smjela strategija koja već godinama funkcioniše.

Možete ostati do 90 dana potpuno bez vize. To znači skoro tri puna mjeseca uživanja na plažama, u kulturi i istoriji, bez popunjavanja ijednog obrasca za vizu.

Politike poput ove su izuzetno rijetke i to je ono što ovo mjesto čini tako privlačnim za putnike iz cijelog svijeta. Hiljade turista dolaze svake godine, sve zahvaljujući ovom jedinstvenom pravilu.

