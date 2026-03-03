"Stop" preteškim turistima: Grčka uvodi novo pravilo za sve koji imaju više od 100 kg

Da nije bilo magaraca sa Santorinija, malo ko bi povezao prekomjernu težinu turista sa zaštitom životinja ili čuo za zakon koji Grčka uskoro planira da donese.

Izvor: Shutterstock/Anna Yordanova

Ljepota grčkih ostrva privlači milione turista svake godine, ali veliki broj magaraca je prošle godine platio visoku cijenu zbog rekordnog broja posjeta.

Opisujući strmi uspon od luke Santorinija do Fire, glavnog grada na litici 400 metara iznad nivoa mora, Evangelija Konsta, portparolka opštine, rekla je da putnici sa kruzera praktično imaju tri načina za uspon.

"Mogu pješke, žičarom, magarcem ili mazgom. Kada svakog dana stignu hiljade ljudi, a žičara ima najviše pet kabina sa prostorom za najviše šest osoba, izbor je ograničen na dvije opcije. Na vrućini, nisu svi tako raspoloženi za prvu opciju", istakla je.

Zahtjevi nošenja putnika sa kruzera preko 600 stepenika doveli su do toga da sve više životinja zadobija povrede kičme, čireve od sedla i iscrpljenost nego ikada prije. Česta prijavljivanja zlostavljanja i zapuštanja navela su grupe za zaštitu životinja da posjete ostrvo u avgustu, piše "Gardijan".

Preteški turisti ne smeju više da jašu životinje u Grčkoj.

Izvor: Shutterstock/Al Carrera

Pod međunarodnim pritiskom, grčka vlada je reagovala. Zakon koji je predložilo Ministarstvo poljoprivrede zabranjuje vlasnicima da opterećuju životinje "bilo kojom težinom većom od 100 kg ili jednom petinom njihove tjelesne težine".

Iako turisti nisu direktno pomenuti, ova regulativa se tumači kao zabrana da preteški turisti jašu životinje.

Očekuje se da će ova odredba biti dio zakona o pasošu za konje, koji zahtijeva individualnu identifikaciju svih magaraca, konja i mazgi, a koji bi parlament trebalo da usvoji u narednim nedjeljama. Ova mjera, dio obnovljenog kodeksa ponašanja koji ima za cilj poboljšanje dobrobiti svih kopitara, dolazi u pravi čas za one koji brinu o zaštiti životinja.

Pol Mekgloun, izvršni direktor UK-based Greek Animal Welfare Fund, rekao je da "Grčka ima dobre zakone, ali često ih ne sprovodi".

"Nisu samo vlasnici magaraca ti koji treba da budu odgovorni i da kažu: 'Izgleda da ste preteški. Žao mi je, ali moja životinja ima granice'. Turisti takođe moraju da donesu informisanu odluku", istakao je.

Peticiju "Zaustavite zlostavljanje magaraca i konja na Santoriniju" potpisalo skoro 109.000 ljudi

Magarci su oduvek igrali ulogu u ekonomskom i društvenom razvoju Santorinija.

Izvor: Paradise at risk/Shutterstock

Svjestan dubine osjećanja javnosti, gradonačelnik Santorinija, Nikos Zorzos, prihvatio je zakon, a raspisani su i tenderi za izgradnju novih zaklona i pojilica za životinje.

"Pozdravljamo svaku mjeru koja će poboljšati dobrobit životinja. Na dnu luke je oko 300 magaraca, ali i drugdje, oni su oduvijek igrali ulogu u ekonomskom i društvenom razvoju našeg ostrva. Santorini je praktično izgrađen zahvaljujući magarcima", rekao je Zorzos.

Navodno zlostavljanje zabilježeno ovog ljeta izazvalo je zabrinutost u Grčkoj.

"Kao i ljudi, postoje dobri i loši vlasnici magaraca. Ovdje govorimo o izolovanoj manjini. Većina zna da kao radne životinje i izvor prihoda moraju da budu dobro zbrinute", zaključio je.

(MONDO)