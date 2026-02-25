U Barseloni je povećana turistička taksa na do 15 evra po noći za hotele i 12,5 evra za privatni smještaj. Cilj je da se smanji broj turista i pomogne u finansiranju pristupačnog stanovanja.
Vlasti španske autonomne zajednice Katalonija podigle su turističku taksu u Barseloni na do 15 evra za goste hotela, odnosno 12,5 evra za privatni smještaj po noći kako bi ograničila broj posjetilaca i pomogla u finansiranju pristupačnog stanovanja, saopštili su danas lokalni zvaničnici ističući da će četvrtina prikupljenog novca biti usmjerena na rješavanje stambene krize u gradu.
Regionalni parlament Katalonije odobrio je zakon kojim se udvostručava porez za goste koji borave u privatnim turističkim smještajima, sa 6,25 na najviše 12,5 evra po noći, u okviru plana da se do 2028. godine zabrani kratkoročni najam, navodi Rojters.
Gosti hotela od aprila će plaćati od 10 do 15 evra po noći, u zavisnosti od kategorije hotela, a turistička taksa za posjetioce na kruzerima ostaje šest evra.
Katalonija udvostručila takse: Popularna destinacija ograničava broj posjetilaca
Dvije noći u hotelu s četiri zvjezdice, koji čini gotovo polovinu hotelskog smještaja u Barseloni, mogle bi da koštaju dodatnih 45,60 evra, dok će gosti hotela sa pet zvjezdica plaćati taksu i do 15 evra po noći.
Vlasnici hotela upozoravaju da bi visoka taksa mogla da odvrati dio od 15,8 miliona turista koji godišnje posete Barselonu.
Prema navodima Rojtersa, utisci turista i mještana su podijeljeni. Italijanka Irene Veraco, 33-godišnja medicinska sestra, smatra da je Barselona već skupa i ne planira povratak zbog dodatnih troškova, dok lokalni student Ivan Liu ocjenjuje da povećanje djeluje razumljivo, iako vjerovatno neće riješiti problem stanovanja.
