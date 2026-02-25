Kultna građevina dostigla istorijsku visinu: Završena centralna kula Sagrada Familije

Ovo remek-djelo Antonija Gaudija postalo je ne samo arhitektonska ikona već i jedna od najposjećenijih turističkih atrakcija u Evropi, privlačeći milione posjetilaca i jačajući kulturni i turistički značaj Barselone.

Izvor: Matthias Oesterle / Alamy / Alamy / Profimedia

Barselona je obilježila istorijski trenutak u izgradnji svoje najpoznatije atrakcije, bazilike Sagrada Familije, postavljanjem završnog krsta na vrh centralne Kule Isusa Hrista.

Bazilika, čije radove Gaudi započinje još 1882. godine, sada je dostigla planiranu visinu od 172,5 metara, čime postaje jedna od najviših crkava na svijetu.

Radnici su pomoću dizalice postavili gornji krak krsta, projektovan sa četiri kraka kako bi bio vidljiv iz svih pravaca, u skladu sa originalnim Gaudijevim planom.

Iako je centralna kula završena, radovi na drugim dijelovima bazilike i dalje traju, uključujući fasadu i umjetničke detalje, a potpuno završavanje projekta očekuje se u narednim godinama.

Ovaj trenutak predstavlja veliki korak u više od 140 godina dužeg projekta, koji je preživio političke nemire, Španski građanski rat i finansijske izazove, a u posljednje vrijeme i prekide zbog pandemije Kovida-19, koja je smanjila prihode od turizma.

Ipak, bazilika je nastavljena da se gradi zahvaljujući prodaji ulaznica i privatnim donacijama, a završetak centralne kule poklapa se sa pripremama za stogodišnjicu Gaudijeve smrti, koja će biti obilježena ovog juna.

Una creu que arriba al cel de Barcelona!

¡Una cruz que llega al cielo de Barcelona!

A cross that reaches the sky of Barcelona!pic.twitter.com/RNfmJp0jLG — La Sagrada Família (@sagradafamilia)February 21, 2026

Sagrada Familija je više od arhitektonskog remek-djela.

Postala je simbol Barselone, kulturna ikona i jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u Španiji. Svake godine privuče milione posjetilaca iz cijelog svijeta, doprinoseći razvoju lokalnog turizma i međunarodnom ugledu grada.

Njena kombinacija gotičkog i modernističkog stila, unikatni detalji i impresivna visina čine je nezaobilaznom atrakcijom, dok kulturni značaj bazilike odražava Gaudijevu viziju umjetnosti i religije u savremenom kontekstu.

Sa završetkom centralne kule, Barselona ne samo da obilježava istorijski arhitektonski trenutak, već potvrđuje značaj Sagrada Familije kao kulturne i turističke dragocjenosti koja nadmašuje granice vremena i prostora.

(EUpravo zato/gradnja.rs)