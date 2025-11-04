Sagrada Familija u Barseloni postaje najviša crkva na svijetu: Gaudijevo remek-djelo sada dostiže 163 metara

Ponos Barselone - Sagrada Familija zvanično je prestigla njemačku katedralu u Ulmu i postala najviša crkva na svijetu. Centralna kula, koja će u potpunosti dostići 172 metra, simbol je Gaudijevog genija.

Izvor: Shutterstock/ Maryshot

Barselonska bazilika dostigla je juče visinu od 162,91 metara, nakon postavljanja djela centralne kule, čime je za nešto više od metra nadmašila njemačku katedralu u Ulmu.

Gaudijevo remek-djelo nastaviće da raste i u narednim mjesecima, sve do visine od 172 metra.

Četvrtak je obilježio važnu prekretnicu u istoriji svetske arhitekture kada je Sagrada Familia u Barseloni zvanično prestigla Ulm Munster u Njemačkoj i postala najviša crkva na svijetu.

Visoka 162,91 metara, Gaudijeva kreacija sada je samo 1,38 metara viša od gotičke luteranske katedrale u Njemačkoj, koja je držala rekord od 161,53 metara još od završetka 1890. godine.

Ključni trenutak za postizanje ovog rekorda bio je postavljanje prvog dela Tornja Isusa Hrista na vrhu centralne lađe. Deo je postavila dizalica u četvrtak ujutro, u okviru završne faze izgradnje centralne kule, koja će biti potpuno završena u narednim mjesecima i dostići visinu od 172 metra.

Od nedovršenog projekta do svjetske turističke atrakcije

Od postavljanja prvog kamena 1882. godine, Sagrada Familia simbol je arhitektonske i religijske strpljivosti.

Gaudi nikada nije očekivao da će videti svoje djelo završeno za života, a u trenutku njegove smrti bila je dovršena samo jedna od mnogih kula.

Međutim, u poslednjim decenijama tempo izgradnje dramatično se ubrzao zahvaljujući prihodima od turizma.

Barselona

Izvor: Stefano Politi Markovina / Shutterstock.com

Godine 2024, 4,9 miliona ljudi platilo je ulaz u baziliku, od kojih je 15% bilo iz Sjedinjenih Američkih Država.

Ovaj stalni priliv posjetilaca, privučen jedinstvenom estetikom Gaudija koja spaja katoličku simboliku sa organskim oblicima, omogućava finansiranje daljih radova.

Radovi na fasadama i unutrašnjem dekoru nastaviće se još nekoliko godina, a očekuje se da će izgradnja biti potpuno završena za oko deset godina.

Sljedeća, 2026. godina obeležiće stotu godišnjicu smrti Antonija Gaudija, a crkva planira različite događaje kako bi proslavila nasljeđe katalonskog arhitekte.

Sagrada Familija u Barseloni

Izvor: Autumn Sky Photography/Shutterstock

Njegova djela, uključujući i druge ikonične građevine u Barseloni i španskim gradovima, ostavila su neizbrisiv trag u svjetskoj arhitekturi.

Sagrada Familia, sada najviša crkva na svetu, stoji kao najveći dokaz Gaudijevog kreativnog genija i jedinstvene vizije sakralne umetnosti.

(EUpravo zato/euronews.com)