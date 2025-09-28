Barselona otvara vrata podzemnih prostora: Prvi put, javnost će moći da vidi "stanice duhova" - besplatno (FOTO)

Povod je obilježavanje 100 godina postojanja metroa.

Izvor: gph-foto.de/Shutterstock

Barselona je prepuna mjesta koja bude jezu i mogla bi da posluže kao scenografija horor filma, ali nijedno od njih ne budi toliku znatiželju kao napuštene metro stanice. Ove jeseni, prvi put u istoriji, javnost će moći da uđe i istraži "stanice duhova", jer gradski prevoznik TMB otvara vrata zaboravljenih lokacija.

Povod je obilježavanje 100 godina postojanja metroa, a TMB nudi gotovo 1.000 besplatnih termina za obilazak dve davno zatvorene stanice, Correus i Gaudí. Osim njih, posetiocima će biti dostupno još šest specifičnih prostora u mreži, među kojima su radionice, simulatori i centralna kontrolna sala, kako bi se, prema rečima direktora Havijera Floresa, "iz prve ruke videlo kako metro zapravo funkcioniše".

Kako izgleda prijava?

Obilasci stanica duhova i ostalih metro prostora potpuno su besplatni, ali je potrebna prethodna registracija. Ona je otvorena od 9. septembra u 10 sati preko zvaničnog sajta TMB-a i traje dok se ne popune sva mjesta.

Prve posjete počele su tokom vikenda polovinom septembra, dok su ture kroz napuštene stanice planirane za oktobar i novembar. Evo rasporeda:

Kontrolni centar metroa: 4, 5, 25, 26. oktobar

U kontrolnom centru metroa posjetioci mogu da vide „mozak“ čitavog sistema, prostor iz kojeg se u realnom vremenu nadgleda bezbjednost, saobraćaj i funkcionisanje svih linija. To je obično zatvoren dio u koji javnost nema pristup, pa je obilazak prilika da se sagleda koliko je složena organizacija metro mreže.

Soba sa simulatorima: 4, 5, 25, 26. oktobar

Ova prostorija posetiocima nudi uvid u to kako se obučavaju vozači metroa, uz realistične simulacije vožnje kroz tunele i stanice. Gosti će moći da vide tehnologiju kojom se testiraju različite situacije, od uobičajene vožnje do vanrednih okolnosti.

Izvor: Konstantin Gushcha/Shutterstock

Podstanica Mercat Nou: 4, 5, 25, 26. oktobar

U podstanici Mercat Nou posjetioci mogu da otkriju tehničku stranu metroa – prostor u kojem se nalazi oprema za napajanje i distribuciju električne energije koja pokreće vozove. Ovaj obilazak otkriva ono što putnici retko imaju priliku da vide: infrastrukturu bez koje metro ne bi mogao da funkcioniše.

Radionica Santa Eulàlia: 4, 5, 25. oktobar

Radionica Santa Eulàlia otvara vrata dijela gde se svakodnevno obavljaju popravke i održavanje vozova. Posetioci mogu da vide kako izgleda unutrašnjost ogromnih hala, specijalizovana oprema i timovi koji rade na tome da metro ostane bezbjedan i pouzdan.

Radionica ZAL: 4, 25. oktobar

Za razliku od Santa Eulàlie, radionica ZAL fokusirana je na logističke i tehničke procese vezane za održavanje cijelog voznog parka. Tokom posjete moguće je sagledati kako se planira i organizuje servisiranje vozova i kako funkcioniše ovaj veliki tehnički kompleks.

Spiralno stepenište Urquinaona: 4, 5, 25, 26. oktobar

Ovaj arhitektonski dragulj u srcu grada obično je zatvoren za javnost. Spiralno stepenište stanice Urquinaona posjetioci sada mogu da vide izbliza, riječ je o zanimljivom delu metro arhitekture koji je kroz decenije postao gotovo mit među ljubiteljima urbanih skrivenih prostora.

Stanica Gaudí: 4, 5, 25, 26. oktobar

Napuštena stanica Gaudí, koja nikada nije dočekala putnike, otvara se prvi put za javnost. Posjetioci će moći da prođu kroz perone i hodnike ove misteriozne stanice, projektovane šezdesetih godina prošlog vijeka, i da dožive atmosferu "zamrznutog vremena".

Stanica Correus: 20, 21, 22. oktobar; 17, 18, 19. novembar

Stanica Correus zatvorena je 1972. godine i od tada je ostala nedostupna. Njeni hodnici i peroni, nekada dio centralne linije, danas izgledaju kao vremeplov u prošlost Barselone. Posjetioci će imati priliku da kroče u prostor koji decenijama budi radoznalost i urbane legende.

Za one koji vole da istražuju grad iz drugačijeg ugla, ovo je jedinstvena prilika da zavire u skrivenu stranu Barselone i uđu u prostore u koje putnici nisu kročili decenijama.

