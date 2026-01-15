Specijalci opkolili avion, drama na letu za popularnu destinaciju: Svi putnici hitno evakuisani

Drama na letu iz Istanbula do Barselona zbog imena Wi-Fi rutera jednog putnika.

Izvor: TOMS KALNINS/EPA

Prava drama odigrala se na letu iz Istanbula u Turskoj do Barselone u Španiji zbog imena ličnog WI-Fi rutera jednog putnika, piše "Bild". Prema pisanju njemačkog lista, naziv njegovog ličnog rutera podsjećao je posadu na bombašku prijetnju u avionu.

"Dok se avion Turkish Airlinesa, let TK1853, približavao aerodromu El Prat u Barseloni, primijećeno je da je jedan putnik uključio internet hotspot i dao mu naziv koji je sadržao pretnju bombom. Nakon incidenta na letu iz Istanbula za Barselonu, nadležni organi su obavili sve bezbjednosne provere i nisu pronađene nikakve nepravilnosti.

Pokrenuta je istraga kako bi se identifikovao putnik i započet je pravni postupak. Povratni let će biti realizovan čim se svi putnici ponovo ukrcaju", saopštila je avio-kompanija "Turkish airlines".

Zašto je nastao haos u avionu zbog Wi-Fi rutera?

Wi-Fi ruter, odnosno hotspot na telefonu, pretvara taj telefon u mali bežični ruter. Ime mreže bira sam korisnik i može da stvari šta god u naziv.

Zbog naziva, kako prenosi njemački list, je nastao problem. Posada je pomislila da je navodno reč o pretnji bombom, ali sam naziv rutera zasad i dalje nije poznat.