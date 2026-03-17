Iran potvrdio da je Ali Laridžani ubijen: Oglasio se Vrhovni savjet nacionalne bezbjednosti

Iran potvrdio da je Ali Laridžani ubijen.

Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia

U saopštenju koje je prenijela poluzvanična iranska agencija Mehr, Vrhovni savjet nacionalne bezbjednosti te zemlje potvrdio je ubistvo Laridžanija, nakon što je Izrael ranije danas saopštio da ga je likvidirao u ciljanim napadima.

Iran’s Secretary of the Supreme National Security Council Ali Larijani has been confirmed martyred according to Mehr News and Tasnim Agency.



March 17, 2026

"Nakon čitavog života posvećenog uzdizanju Irana i Islamske revolucije, on je konačno ispunio svoju davnašnju želju, odazvao se pozivu istine i ponosno dostigao blagosloveni čin mučeništva na frontu služenja otadžbini", navodi se u saopštenju Savjeta koje prenosi Mehr.

