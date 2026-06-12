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Rusija tvrdi da je zauzela Prijut: Objavljen novi izvještaj sa fronta

Rusija tvrdi da je zauzela Prijut: Objavljen novi izvještaj sa fronta

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage preuzele kontrolu nad naseljem Prijut u Donjeckoj Narodnoj Republici. U nedjeljnom izveštaju navedeno je i da je tokom proteklih sedam dana zauzeto još nekoliko naselja.

uske snage preuzele kontrolu nad naseljem Prijut Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ruske snage uspostavile su kontrolu nad pet naselja tokom protekle nedjelje u zoni specijalne vojne operacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema navodima ministarstva, jedinice grupe "Sjever" zauzele su naselja Ševčenko i Ohrimovka u Harkovskoj oblasti.

Kako se navodi, jedinice grupe "Jug" napredovale su dublje u protivničku odbranu i preuzele kontrolu nad naseljima Himik i Roskošnoje u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je i da su jedinice grupe "Centar" tokom prethodna 24 časa "odlučnim dejstvima" zauzele naselje Prijut u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Informacije o zauzimanju naselja nije bilo moguće nezavisno potvrditi. Izveštaj je objavila ruska državna agencija TASS, pozivajući se na Ministarstvo odbrane Rusije.

 (TASS/Mondo) 

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Rusija Ukrajina Rat u Ukrajini Donjeck

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