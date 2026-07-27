Zbog najavljenog skoka cijene plavog dizela gužve na pumpama u Hrvatskoj, pojedina prodajna mjesta uvode ograničenja

Najavljeno poskupljenje plavog dizela za 19 evrocenti po litru dovelo je do gužvi na benzinskim stanicama u Hrvatskoj, pa i nestašice u pojedinim dijelovima Slavonije.

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Jedan broj benzinskih pumpi ograničio je kupovinu na najviše 300 litara.

Nova cijena plavog dizela iznosi 1,21 evro i na snazi će biti sljedeće dvije sedmice.

Poljoprivrednici žele stvoriti zalihe po sadašnjim cijenama, pa je potražnja pet puta veća u odnosu na isti period prošle godine, prenose hrvatski mediji.

Ministar poljoprivrede David Vlajčić pozvao je sve na razumijevanje, te naveo da je poljoprivrednicima na raspolaganju 231 milion litara plavog dizela za ovu godinu, kao i da svi moraju biti svjesni da distribucija zavisi od razumnog korištenja kapaciteta i da se ne smije ugroziti da na pumpama nestane plavog dizela.