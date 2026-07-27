Maloljetnik teško povrijeđen nakon slijetanja kvada kod Doboja

Maloljetni državljanin Švajcarske teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na lokalnom putu na području Doboja, kada je kvad kojim je upravljao sletio sa kolovoza, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

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Nezgoda se dogodila juče oko 17 časova. Kvadom je upravljao maloljetni državljanin Švajcarske, dok se na mjestu suvozača nalazilo maloljetno lice iz Doboja.

U slijetanju vozila vozač je zadobio teške tjelesne povrede, dok je suvozač lakše povrijeđen.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.