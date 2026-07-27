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Maloljetnik teško povrijeđen nakon slijetanja kvada kod Doboja

Maloljetnik teško povrijeđen nakon slijetanja kvada kod Doboja

Autor Nikolina Damjanić
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Maloljetni državljanin Švajcarske teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na lokalnom putu na području Doboja, kada je kvad kojim je upravljao sletio sa kolovoza, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Maloljetnik iz Švajcarske teško povrijeđen u nesreći na kvadu Izvor: Shutterstock

Nezgoda se dogodila juče oko 17 časova. Kvadom je upravljao maloljetni državljanin Švajcarske, dok se na mjestu suvozača nalazilo maloljetno lice iz Doboja.

U slijetanju vozila vozač je zadobio teške tjelesne povrede, dok je suvozač lakše povrijeđen.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

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Tagovi

Doboj kvad nesreća

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