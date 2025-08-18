Nesreća u Trnovu: Starac povrijeđen u prevrtanju kvada, vozač uhapšen

Muškarac S.Č. (71) teško je povrijeđen nakon prevrtanja kvada na području federalne opštine Trnovo, a vozač D.T. (72) je uhapšen, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Izvor: Shutterstock

Povrijeđenom je ljekarska pomoć ukazana na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, nakon čega je pušten na kućno liječenje.

Nezgoda se dogodila juče u mjestu Štinji Do.

O svemu je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo u Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici kantonalnog MUP-a i ovlašteni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke.

D.T. se na teret stavlja da je počinio krivično djelo teška krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

SRNA