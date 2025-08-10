logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Okupilo se više od 60 učesnika: Doboj domaćin prve trke kvadova

Okupilo se više od 60 učesnika: Doboj domaćin prve trke kvadova

Autor Dušan Volaš
0

U LJeskovim Vodama kod Doboja danas je počela prva trka kvad vozila koja je okupila više od 60 učesnika iz zemalja regiona.

Prva trka kvadova u Doboju Izvor: Aleksandar Lukić/Srna

Zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić rekla je Srni da održavanje ove trke predstavlja značajan korak u promociji Doboja kao destinacije za aktivni turizam i adrenalinske sportove.

"Ova manifestacija okuplja veliki broj ljubitelja četvorotočkaša, prirode i adrenalina iz različitih krajeva, koji će danas imati priliku da upoznaju prirodne ljepote Krnjina", izjavila je Kalenićeva, koja je otvorila trku.

Ona očekuje da su dobri domaćini i prirodne ljepote ovog kraja garant da će manifestacija prerasti u tradicionalnu.

Prema njenim riječima, ovakvi događaji doprinose dugoročnom jačanju lokalne ekonomije i brendiranju Doboja kao grada avanture i sporta.

Pred učesnicima današnjeg takmičenja je staza duga 50 kilometara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kvad Doboj adrenalin trka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA