Okupilo se više od 60 učesnika: Doboj domaćin prve trke kvadova

U LJeskovim Vodama kod Doboja danas je počela prva trka kvad vozila koja je okupila više od 60 učesnika iz zemalja regiona.
Zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić rekla je Srni da održavanje ove trke predstavlja značajan korak u promociji Doboja kao destinacije za aktivni turizam i adrenalinske sportove.
"Ova manifestacija okuplja veliki broj ljubitelja četvorotočkaša, prirode i adrenalina iz različitih krajeva, koji će danas imati priliku da upoznaju prirodne ljepote Krnjina", izjavila je Kalenićeva, koja je otvorila trku.
Ona očekuje da su dobri domaćini i prirodne ljepote ovog kraja garant da će manifestacija prerasti u tradicionalnu.
Prema njenim riječima, ovakvi događaji doprinose dugoročnom jačanju lokalne ekonomije i brendiranju Doboja kao grada avanture i sporta.
Pred učesnicima današnjeg takmičenja je staza duga 50 kilometara.