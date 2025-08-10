Okupilo se više od 60 učesnika: Doboj domaćin prve trke kvadova

U LJeskovim Vodama kod Doboja danas je počela prva trka kvad vozila koja je okupila više od 60 učesnika iz zemalja regiona.

Izvor: Aleksandar Lukić/Srna

Zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić rekla je Srni da održavanje ove trke predstavlja značajan korak u promociji Doboja kao destinacije za aktivni turizam i adrenalinske sportove.

"Ova manifestacija okuplja veliki broj ljubitelja četvorotočkaša, prirode i adrenalina iz različitih krajeva, koji će danas imati priliku da upoznaju prirodne ljepote Krnjina", izjavila je Kalenićeva, koja je otvorila trku.

Ona očekuje da su dobri domaćini i prirodne ljepote ovog kraja garant da će manifestacija prerasti u tradicionalnu.

Prema njenim riječima, ovakvi događaji doprinose dugoročnom jačanju lokalne ekonomije i brendiranju Doboja kao grada avanture i sporta.

Pred učesnicima današnjeg takmičenja je staza duga 50 kilometara.