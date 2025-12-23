Ko je Meksikanac koji je pobijedio u "Poteri" i osvojio više od milion dinara: Publika u transu, aplaudirala mu i Milica

Meksikanac Karlos Franko oduševio je gledaoce u kvizu "Potera" i osvojio više od milion dinara.

Izvor: printscreen/rts

Ovonedjeljna epizoda kviza "Potera" donijela je trenutak koji se rijetko viđa na televiziji. Takmičari su pokazali izuzetno znanje, smirenost i hrabrost, a sve je krunisano osvojenim milionskim iznosom.

Najveću pažnju privukao je Karlos Franko, takmičar porijeklom iz Meksika, koji je bez razmišljanja prihvatio da brani sumu veću od milion dinara. Njegova odluka ispostavila se kao pun pogodak – u drugoj igri uspio je da nadigra Tragačicu Milicu Jokanović i sačuva čak 1.000.000 dinara.

Izvor: printscreen/rts

U finalu mu se pridružila i takmičarka Ana, koja je prethodno obezbijedila 120.000 dinara, pa su zajedno u završnoj "Poteri" branili ukupno 1.120.000 dinara.

Uslijedio je spektakl. Ana i Karlos su u timskoj igri ostvarili čak 18 koraka, ostavivši Tragačicu bez realne šanse da ih sustigne. Takva razlika pokazala se kao nepremostiva prepreka, a publika je sa oduševljenjem ispratila njihovu pobjedu.

Izvor: printscreen/rts

Nakon trijumfa, Karlos je započeo pjesmu, dok je Milica sportski reagovala i nagradila ih aplauzom – scena koja je dodatno osvojila gledaoce.

"Sada sam već vaš"

Karlos Franko nije nepoznato lice ljubiteljima kvizova. Simpatije publike stekao je još ranije u kvizu "Slagalica“, gdje je takođe pokazao zavidno znanje. Iako je rođen u Meksiku, već godinama živi u Beogradu i, kako sam kaže – Srbiju doživljava kao svoj dom.

Izvor: printscreen/rts

Srpski jezik govori gotovo besprijekorno, a posebno impresionira njegovo poznavanje domaće opšte kulture.

"Prvi put sam došao u Srbiju 2012. godine kao turista i odmah mi se dopalo. Poslije toga sam odlučio da se vratim. Nakon međunarodnih studija u Meksiku, upisao sam master politikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Srbi su veoma slični Meksikancima, otvoreni su, srdačni i druželjubivi. Već imam svoj krug prijatelja i planiram da ostanem ovde. U Meksiko ću odlaziti, ali samo turistički", rekao je ranije za Kurir.

(Kurir.rs/MONDO)