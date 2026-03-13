Kako napraviti domaći deterdžent za mašinu za sudove: Lako je, jeftinije i nema hemije

Naučite kako da napravite domaći prašak i tablete za mašinu za sudove – jednostavno, jeftino i bez neželjenih hemikalija.
Na raspolaganju imate dvije opcije: prašak ili domaće tablete za mašinu za sudove. Obje varijante su podjednako efikasne, a razlikuju se samo po jednom sastojku. Njihova najveća prednost je, naravno, cijena - znatno su jeftinije od gotovih proizvoda iz prodavnice.
Kako napraviti domaći prašak za mašinu za sudove
Za pripremu domaćeg praška potrebna su samo četiri sastojka: soda za pranje (kalcinisana soda), boraks, limunska kiselina u prahu i krupna so.
Pomiješajte:
1 šolju kalcinisane sode
1 šolju boraksa
pola šolje limunske kiseline
pola šolje krupne soli
Sve sastojke dobro izmješajte drvenom kašikom dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Gotovu mješavinu sipajte u hermetički zatvorenu posudu i označite količinu za jedan ciklus pranja. Ako se pravilno čuva, deterdžent može trajati i nekoliko mjeseci.
Kako napraviti domaće tablete za mašinu za sudove
Za pripremu tableta potrebni su:
1 šolja kalcinisane sode
1 šolja boraksa
pola šolje krupne soli
3/4 šolje limunovog soka
Sastojke pomiješajte drvenom kašikom, a zatim smjesu stavljajte po jednu kašiku u silikonske kalupe ili posudu za led. Ostavite da se suši oko 24 sata dok se tablete potpuno ne stvrdnu, a zatim ih prebacite u dobro zatvorenu posudu.
Kako koristiti domaći deterdžent
Prašak: Sipajte u dozator neposredno prije pokretanja mašine - dovoljno je 1 do 2 kašike po ciklusu. Ako se smjesa stvrdnula, rastresite je drvenom kašikom, a tvrde i nerastvorljive grudvice bacite.
Tablete: U dozator deterdženta stavlja se jedna tableta prije svakog pranja.
Samostalna priprema deterdženta omogućava vam da kontrolišete sastav, izbjegnete neželjene mirise i hemikalije, i uštedite u domaćinstvu, piše Onet.pl.
