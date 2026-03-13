Kako napraviti domaći deterdžent za mašinu za sudove: Lako je, jeftinije i nema hemije

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
Naučite kako da napravite domaći prašak i tablete za mašinu za sudove – jednostavno, jeftino i bez neželjenih hemikalija.

Kako napraviti domaće tablete za mašinu za suđe Izvor: Andrey_Popov/Shutterstock

  • Domaći prašak i tablete za mašinu su jednostavni i efikasni za upotrebu.
  • Kontrola sastava omogućava izbjegavanje neželjenih hemikalija i mirisa.
  • Pravilno čuvanje i upotreba pomažu da uštedite u domaćinstvu.

Ako želite da uštedite i kontrolišete sastav deterdženta za mašinu za sudove,samostalna priprema praška ili tableta je jednostavna i efikasna opcija. Oba oblika su podjednako djelotvorna, a glavna prednost je niska cijena u poređenju sa gotovim proizvodima iz prodavnice.

Na raspolaganju imate dvije opcije: prašak ili domaće tablete za mašinu za sudove. Obje varijante su podjednako efikasne, a razlikuju se samo po jednom sastojku. Njihova najveća prednost je, naravno, cijena - znatno su jeftinije od gotovih proizvoda iz prodavnice.

Kako napraviti domaći prašak za mašinu za sudove

Za pripremu domaćeg praška potrebna su samo četiri sastojka: soda za pranje (kalcinisana soda), boraks, limunska kiselina u prahu i krupna so.

Pomiješajte:

  • 1 šolju kalcinisane sode

  • 1 šolju boraksa

  • pola šolje limunske kiseline

  • pola šolje krupne soli

Sve sastojke dobro izmješajte drvenom kašikom dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Gotovu mješavinu sipajte u hermetički zatvorenu posudu i označite količinu za jedan ciklus pranja. Ako se pravilno čuva, deterdžent može trajati i nekoliko mjeseci.

So
Izvor: Shutterstock

Kako napraviti domaće tablete za mašinu za sudove

Za pripremu tableta potrebni su:

  • 1 šolja kalcinisane sode

  • 1 šolja boraksa

  • pola šolje krupne soli

  • 3/4 šolje limunovog soka

Sastojke pomiješajte drvenom kašikom, a zatim smjesu stavljajte po jednu kašiku u silikonske kalupe ili posudu za led. Ostavite da se suši oko 24 sata dok se tablete potpuno ne stvrdnu, a zatim ih prebacite u dobro zatvorenu posudu.

Tablete za mašinu za sudove
Izvor: agrofruti/Shutterstock

Kako koristiti domaći deterdžent

Prašak: Sipajte u dozator neposredno prije pokretanja mašine - dovoljno je 1 do 2 kašike po ciklusu. Ako se smjesa stvrdnula, rastresite je drvenom kašikom, a tvrde i nerastvorljive grudvice bacite.

Tablete: U dozator deterdženta stavlja se jedna tableta prije svakog pranja.

Samostalna priprema deterdženta omogućava vam da kontrolišete sastav, izbjegnete neželjene mirise i hemikalije, i uštedite u domaćinstvu, piše Onet.pl.

(Lepa i srećna/Mondo)

