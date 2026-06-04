Liker od trešanja sa domaćom rakijom: Ništa se ne kuva, treba da odstoji 40 dana

Recept za liker od trešanja sa domaćom rakijom, trebaju vam samo 4 sastojka i čeka se 40 dana!
Napravite ukusan, mirisan i sladak napitak od trešanja i domaće rakije. Liker se sprema brzo i lako jer se ništa ne kuva, ali je važno da odstoji oo 40 dana, kao i orahovača.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: napitak
Porcije/Količina: oko 1,5 l likera
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme stajanja: 30–40 dana
Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 dana
Težina: lako
Sastojci:
- 1 kg zrelih trešanja
- 500 g šećera
- 750 ml domaće rakije (lozovača ili kvalitetna šljivovica blažeg ukusa)
- 1 štapić vanile
Priprema:
1. Korak: Čišćenje trešanja
Trešnje operite, osušite i odstranite peteljke. Možete ih ostaviti cijele ili ih blago zgnječiti.
Trešnje iz likera nemojte bacati – mogu se koristiti za kolače ili kao dodatak sladoledu.
2. Korak: Priprema likera
U veću staklenu teglu ređajte red trešanja pa red šećera dok ne utrošite sastojke. Prelijte rakijom tako da voće bude potpuno potopljeno. Po želji dodajte vanilu.
3. Korak: Ostavite da odstoji
Teglu dobro zatvorite i ostavite na sunčanom mjestu ili na sobnoj temperaturi 30 do 40 dana. Povremeno je protresite kako bi se šećer lakše otopio.
4. Korak: Cijeđenje likera
Nakon odležavanja procijedite liker kroz gazu ili gusto sito. Sipajte u čiste staklene flaše i dobro zatvorite.