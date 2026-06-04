Liker od trešanja sa domaćom rakijom: Ništa se ne kuva, treba da odstoji 40 dana

Recept za liker od trešanja sa domaćom rakijom, trebaju vam samo 4 sastojka i čeka se 40 dana!

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Napravite ukusan, mirisan i sladak napitak od trešanja i domaće rakije. Liker se sprema brzo i lako jer se ništa ne kuva, ali je važno da odstoji oo 40 dana, kao i orahovača.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: napitak

Porcije/Količina: oko 1,5 l likera

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme stajanja: 30–40 dana

Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 dana

Težina: lako

Sastojci:

1 kg zrelih trešanja

500 g šećera

750 ml domaće rakije (lozovača ili kvalitetna šljivovica blažeg ukusa)

1 štapić vanile

Priprema:

1. Korak: Čišćenje trešanja

Trešnje operite, osušite i odstranite peteljke. Možete ih ostaviti cijele ili ih blago zgnječiti.

Savjeti Trešnje iz likera nemojte bacati – mogu se koristiti za kolače ili kao dodatak sladoledu.

2. Korak: Priprema likera

U veću staklenu teglu ređajte red trešanja pa red šećera dok ne utrošite sastojke. Prelijte rakijom tako da voće bude potpuno potopljeno. Po želji dodajte vanilu.

3. Korak: Ostavite da odstoji

Teglu dobro zatvorite i ostavite na sunčanom mjestu ili na sobnoj temperaturi 30 do 40 dana. Povremeno je protresite kako bi se šećer lakše otopio.

4. Korak: Cijeđenje likera

Nakon odležavanja procijedite liker kroz gazu ili gusto sito. Sipajte u čiste staklene flaše i dobro zatvorite.