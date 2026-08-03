5 rasa pasa koje teško podnose život u gradu: Brzo postaju nesrećne na asfaltu jer vape za prirodom

Za neke pse, život u gradu predstavlja pravu noćnu moru.

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Iako mnogi ljubitelji životinja ne mogu da zamisle život bez četvoronožnog prijatelja, izbor odgovarajuće rase za gradsko okruženje od ključnog je značaja i za zadovoljstvo psa i za zadovoljstvo vlasnika.

Sve više pasa sa izraženim radnim, lovačkim ili čuvarskim instinktima završava u skučenim gradskim stanovima, gdje im svakodnevna buka, nedostatak prostora i ograničeno kretanje izazivaju ogroman stres.

U nastavku predstavljamo pet rasa koje na gradskom asfaltu teško pronalaze mir i kojima su za ispunjen i srećan život potrebni prostranstvo i priroda:

1. Sibirski haski

Sibirski haski je prelijep pas upečatljivog pogleda koji često privlači pažnju prolaznika, ali se iza njegove umiljate pojave krije neodoljiva potreba za kretanjem. Ova rasa uzgajana je za vuču sanki preko beskrajnih zaleđenih prostranstava, što znači da su njene potrebe za fizičkom aktivnošću i trčanjem daleko veće od onoga što može da pruži nekoliko kratkih šetnji po gradskom parku.

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U gradskom okruženju, sibirski haski brzo postaje frustriran, jer ga ograničen prostor i nedostatak intenzivne aktivnosti sputavaju. Višak energije i dosadu često izražava neprestanim zavijanjem, uništavanjem namještaja i pokušajima bjekstva čim se otvore vrata. Njegova snažna potreba za istraživanjem može da bude opasna i u gradu, jer ga nagon za trčanjem često može odvesti pravo na prometnu ulicu.

Na selu sibirski haski doslovno procvjeta. Veliko ograđeno dvorište, svakodnevno trčanje šumskim stazama i hladan, svjež vazduh omogućavaju mu da potroši svoju neiscrpnu energiju. Tamo može bez stresa da ispolji prirodne instinkte, a da pritom ne uznemirava komšije i ne bude neprestano vezan za kratak povodac.

2. Border koli

Border koli važi za jednu od najinteligentnijih rasa na svijetu, ali upravo ta izuzetna inteligencija u gradu može da postane njegov najveći neprijatelj. Ovi psi uzgajani su za cjelodnevni rad na farmama, gdje nadgledaju i usmjeravaju stada ovaca, zbog čega im je potrebna stalna fizička i mentalna aktivnost.

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Bez pravog zadatka, njihov mozak počinje da se dosađuje, što može da dovede do ozbiljnih problema u ponašanju. U gradskoj gužvi, ova rasa brzo može da postane preopterećena brojnim nadražajima. Zbog snažnog pastirskog instinkta, border koli u gradu često pokušava da "usmjerava" i juri bicikliste, automobile, trkače, pa čak i djecu, što može da bude veoma opasno. Gradska buka i stalna dešavanja drže ga u neprekidnom stanju pripravnosti, zbog čega može da postane nervozan, reaktivan i anksiozan.

Seosko okruženje predstavlja pravi raj za border kolija. Na farmi ili u kući sa velikim dvorištem ima dovoljno prostora za slobodno trčanje, donošenje loptice i izvršavanje složenih zadataka koji mu zaokupljaju pažnju. U mirnom okruženju, bez gradske buke, lakše se smiruje i postaje izuzetno odan i stabilan pratilac.

3. Njemački lovački terijer

Njemački lovački terijer je malog rasta, ali ogromnog temperamenta, sa veoma snažnim i nepopustljivim lovačkim nagonom. Stvoren je za rad u najtežim uslovima, lov na divlje svinje i uvlačenje u jazbine, što znači da posjeduje izuzetnu količinu energije, hrabrosti i tvrdoglavosti.

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Za prosječnog vlasnika koji živi u gradu, ovaj pas može da predstavlja preveliki izazov. Gradsko okruženje nudi njemačkom lovačkom terijeru previše nadražaja koji bude njegov lovački instinkt. Svaka mačka, golub ili čak manji pas na ulici za njega može da predstavlja plijen koji želi odmah da uhvati. Zbog toga je šetnja gradom često naporna borba na povocu, dok u zatvorenom stanu, usljed nedostatka aktivnosti, može brzo da postane nasrtljiv i sklon uništavanju stvari.

Na selu, gdje može da boravi u šumi, ide u duge šetnje kroz netaknutu prirodu i istražuje okolinu, ovaj terijer se nalazi u svom prirodnom elementu. Seosko okruženje omogućava mu da svoju divlju prirodu ispolji na bezbjedan način, bez neprestanih stresnih susreta sa drugim životinjama.

4. Kavkaski ovčar

Kavkaski ovčar je moćan i izuzetno snažan pas koji je vijekovima uzgajan da samostalno čuva stada i imanja od zvjeri i uljeza. Njegov čuvarski instinkt jedan je od najjačih u svijetu pasa, zbog čega je veoma nepovjerljiv prema strancima, dok svoju porodicu i teritoriju štiti bez kompromisa.

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Život u stambenoj zgradi ili gusto naseljenom gradskom naselju za kavkaskog ovčara može da bude veoma težak. Komšije, dostavljače, djecu u hodniku i druge pse na ulici može da doživljava kao potencijalnu opasnost za svoju teritoriju. Pošto u gradu ne može da kontroliše sve što se dešava oko njega, neprestano je pod stresom, što može da dovede do opasnog reaktivnog ponašanja i nekontrolisanog lajanja na svaki šum.

Kavkaskom ovčaru neophodno je veliko, dobro ograđeno seosko imanje koje može da nadgleda sa bezbjedne udaljenosti. Na selu ima jasno definisan prostor u kojem se i pas i vlasnik osjećaju bezbjedno. Mirno okruženje, bez stalnog prolaska nepoznatih ljudi, omogućava mu da ostane stabilan i smiren čuvar.

5. Belgijski ovčar

Belgijski ovčar je vrhunski radni pas kojeg policija i vojska često koriste zbog njegove izuzetne snage, brzine i inteligencije. Ova rasa kao da nema dugme za isključivanje. Uvijek je spremna za akciju i potrebna joj je izuzetno velika količina fizičke i mentalne stimulacije, koju prosječan vlasnik u gradu teško može da obezbijedi.

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U gradskom stanu, ovaj pas brzo može da postane "tempirana bomba". Bez odgovarajućeg treninga i zadataka, njegova ogromna energija pretvara se u nekontrolisanu frustraciju. U gradu mogu da ga uznemire predmeti i ljudi koji se brzo kreću, poput bicikala, trotineta i trkača, na koje može burno i reaktivno da odgovori, zbog čega vlasnik mora da ga kontroliše tokom svakog trenutka šetnje.

Seosko okruženje sa velikim prostorom za vježbanje ili rad na terenu predstavlja najbolji izbor za belgijskog ovčara. Tamo može u potpunosti da iskoristi svoje atletske sposobnosti, bavi se psećim sportovima ili obavlja radne zadatke, a poslije napornog dana zaista opusti tijelo i um u miru prirode.

(MONDO)