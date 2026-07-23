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Recept za slani koh sa sirom: Ukusom neodoljivo podsjeća na proju, ali je mnogo sočniji

Recept za slani koh sa sirom: Ukusom neodoljivo podsjeća na proju, ali je mnogo sočniji

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Evo kako da napravite sočni slani koh sa sirom koji podsjeća na proju.

Recept za slani koh sa sirom Izvor: Printscreen/Youtube/Food & Recipes - Polskie

Koh nas najčešće podsjeća na slatkiš iz djetinjstva, ali ova slana verzija može da bude odličan izbor za doručak, večeru ili laganu užinu. Umjesto šećera i preliva, koristićete sir i mlijeko, koji zajedno daju mekanu i vazdušastu teksturu.

Najbolje od svega je što se priprema od namirnica koje svi već imamo u kuhinji, pa je odličan izbor kada želite nešto ukusno bez odlaska u prodavnicu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: pecivo

Porcije/količina: 6

Energetska vrednost po porciji: 280 kcal

Vrijeme pripreme: 10 min

Vrijeme termičke obrade: 35 min

Ukupno vrijeme: 45 min

Sastojci

9 kašika pšeničnog griza
2 kašike brašna
3 jajeta
200 ml mlijeka
200 g sitnog ili mladog sira
1 kesica praška za pecivo
pola kašičice soli
malo ulja ili maslaca za podmazivanje kalupa

Priprema:

Bonus savjet:

Za još mekšu teksturu ostavite griz da odstoji u smjesi 10 do 15 minuta prije pečenja kako bi upio tečnost.

U većoj posudi umutite jaja mikserom dok ne postanu pjenasta. Dodajte mlijeko i so, pa kratko sjedinite sastojke. U smjesu ubacite griz, brašno i prašak za pecivo. Sve dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu bez grudvica.

Sir usitnite viljuškom i dodajte u pripremljenu smjesu. Lagano promiješajte kako bi se ravnomjerno rasporedio kroz koh.

Kalup ili manji pleh premažite uljem ili maslacem, pa sipajte smjesu i poravnajte površinu. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 30 do 35 minuta, odnosno dok koh ne dobije zlatnu boju i počne blago da se odvaja od ivica kalupa.

Nakon pečenja ostavite nekoliko minuta da se prohladi, zatim isijecite na parčad i poslužite uz jogurt, kiselo mlijeko ili svježu salatu.

(Stvar ukusa/Mondo)

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Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

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