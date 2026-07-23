Recept za slani koh sa sirom: Ukusom neodoljivo podsjeća na proju, ali je mnogo sočniji

Evo kako da napravite sočni slani koh sa sirom koji podsjeća na proju.
Koh nas najčešće podsjeća na slatkiš iz djetinjstva, ali ova slana verzija može da bude odličan izbor za doručak, večeru ili laganu užinu. Umjesto šećera i preliva, koristićete sir i mlijeko, koji zajedno daju mekanu i vazdušastu teksturu.
Najbolje od svega je što se priprema od namirnica koje svi već imamo u kuhinji, pa je odličan izbor kada želite nešto ukusno bez odlaska u prodavnicu.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Kategorija: pecivo
Porcije/količina: 6
Energetska vrednost po porciji: 280 kcal
Vrijeme pripreme: 10 min
Vrijeme termičke obrade: 35 min
Ukupno vrijeme: 45 min
Sastojci
9 kašika pšeničnog griza
2 kašike brašna
3 jajeta
200 ml mlijeka
200 g sitnog ili mladog sira
1 kesica praška za pecivo
pola kašičice soli
malo ulja ili maslaca za podmazivanje kalupa
Priprema:
Za još mekšu teksturu ostavite griz da odstoji u smjesi 10 do 15 minuta prije pečenja kako bi upio tečnost.
U većoj posudi umutite jaja mikserom dok ne postanu pjenasta. Dodajte mlijeko i so, pa kratko sjedinite sastojke. U smjesu ubacite griz, brašno i prašak za pecivo. Sve dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu bez grudvica.
Sir usitnite viljuškom i dodajte u pripremljenu smjesu. Lagano promiješajte kako bi se ravnomjerno rasporedio kroz koh.
Kalup ili manji pleh premažite uljem ili maslacem, pa sipajte smjesu i poravnajte površinu. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 30 do 35 minuta, odnosno dok koh ne dobije zlatnu boju i počne blago da se odvaja od ivica kalupa.
Nakon pečenja ostavite nekoliko minuta da se prohladi, zatim isijecite na parčad i poslužite uz jogurt, kiselo mlijeko ili svježu salatu.
(Stvar ukusa/Mondo)