6 neobičnih napitaka idealnih za tropske vrućine: Lagani, ukusni i odlični kada ste žedni i želite da smršate

Nije lako jesti kada je napolju 40 stepeni, a ovih 6 osvježavajućih napitaka su savršeni, lagani, ukusni, idealni kad ste žedni i želite da smršate.

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Kada su temperature visoke, često nam se ne jede, ali zato žeđ ne prestaje. Umjesto zaslađenih sokova i kaloričnih ledenih kafa, probajte lagane domaće smutije. Hladni su, ukusni, brzo se pripremaju i mogu biti odličan izbor kada želite da unesete manje kalorija, ako želite da smršate.

Koktel od lubenice i mente

Lubenica je pravi ljetnji favorit – sadrži mnogo vode i prirodno osvježava organizam.

Za ovaj lagani smuti izblendajte dvije velike čaše ohlađene lubenice bez koštica, sok od pola limete i šaku svježe mente.

Dodajte nekoliko kockica leda ako želite teksturu poput sorbeta. Rezultat je lagan, niskokaloričan i savršen napitak za vrele dane.

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Egzotični miks od ananasa, kokos vode i đumbira

Ako želite ukus tropskog voća, ovaj smuti je pravi izbor.

Pomiješajte dvije kriške svježeg ananasa, pola šolje kokosove vode i malo svježeg đumbira. Slatkast je, osvježavajući i odličan kao lagana užina tokom toplog dana.

Smuti od zamrznutog bobičastog voća

Bobičasto voće je omiljeno među onima koji vode računa o ishrani jer sadrži malo kalorija i mnogo korisnih biljnih jedinjenja.

Za kremasti smuti izblendajte šolju zamrznutih borovnica ili miješanog bobičastog voća sa pola šolje nezaslađenog bademovog mlijeka i kašičicom čia sjemenki. Ovaj napitak ima ukus deserta, ali je mnogo lakša opcija.

Zelena mješavina krastavca, kruške i celera

Ako želite nešto posebno osvježavajuće, probajte kombinaciju povrća i voća.

Izblendajte pola krastavca, jednu krušku i dvije stabljike celera sa malo vode i sokom od limete. Blag ukus kruške ublažava aromu celera, a napitak je lagan i prijatan za tople dane.

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Zeleno osvježenje sa krastavcem i jabukom

Kada temperatura pređe 30 stepeni, mnogima prijaju manje slatki ukusi.

Izblendajte jedan krastavac sa korom, pola zelene jabuke, malo limunovog soka i prstohvat peršuna. Po želji dodajte hladnu gaziranu vodu za još osvježavajući efekat.

Koktel od grejpfruta, zelenog čaja i cimeta

Za one koji vole osvježavajuće, blago gorke ukuse, odličan izbor je napitak od grejpfruta.

Iscijedite sok jednog velikog ružičastog grejpfruta, dodajte pola šolje ohlađenog zelenog čaja i malo cimeta. Poslužite sa ledom. Ovaj napitak može biti zanimljiva zamjena za zaslađene sokove i težak osjećaj nakon obroka.

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Bilo da birate lubenicu, bobičasto voće ili zelene kombinacije, hladni voćni smutiji mogu biti ukusan način da se osvježite tokom ljeta i napravite pametniji izbor umesto kaloričnih napitaka.