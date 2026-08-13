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Mali stan od 25 kvadrata koji ima sve: Luksuzno uređenje, vinski kutak i roštilj na balkonu

Mali stan od 25 kvadrata koji ima sve: Luksuzno uređenje, vinski kutak i roštilj na balkonu

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
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Mali stan od 25 kvadrata je udoban, moderan i potpuno opremljen za stanovanje

Mali stan od 25 kvadrata koji ima sve: Luksuzno uređenje, vinski kutak i roštilj na balkonu Izvor: Youtube / Corretor Guerreiro
  • Mali stan od svega 25 kvadratnih metara dokazuje da uz vrhunsku enterijersku organizaciju i pametna rješenja mali prostor može pružiti apsolutni komfor i funkcionalnost.
  • Vješto je organizovana kuhinja sa ugradnim uređajima, dnevni boravak sa dekorativnim panelima i kutak za kafu, čime je svaki centimetar maksimalno iskorišćen.
  • Posebnu privlačnost stanu daje zastakljeni balkon opremljen mini vinskim podrumom i roštiljem, kao i ušuškana spavaća soba koja zaokružuje ovu urbanu oazu.

Mali stan od 25 kvadrata primjer je maksimalne uštede prostora kombinovane sa luksuznim elementima dizajna. Uz pametnu organizaciju prostora i vrhunska enterijerska rješenja u maloj kvadraturi je smješteno apsolutno sve što je potrebno za komforan život jedne osobe ili para.

Kuhinja i dnevni boravak povezani su u besprijekornu cjelinu u kojoj svaki santimetar ima svoju svrhu. Mala kuhinja krije ugrađeni frižider, mikrotalasnu pećnicu i ploču za kuvanje, a posebnu estetiku daju moderni elementi sa skrivenim profilima i pažljivo postavljena ogledala koja vizuelno znatno proširuju prostor. U produžetku je vješto riješena i oblast za veš-mašinu, sudoperu, kao i šarmantni mini kutak za kafu.

Dnevni boravak odiše toplinom zahvaljujući dekorativnim drvenim zidnim panelima i policama oplemenjenim elegantnom LED rasvjetom, dok je mali sto prislonjen uz zid kako bi se uštedjelo na prostoru. Pravo iznenađenje predstavlja i zastakljeni balkon, obložen dekorativnim tapetama na kojem su smješteni rashladni ormarić, roštilj i prijatan kutak za čitanje.

Kupatilo prati visoke estetske standarde sa mermernom radnom pločom i modernim sanitarijama, dok spavaća soba zaokružuje ovu urbanu oazu udobnim bračnim krevetom, elegantno dizajniranim uzglavljem i ugradnom stolarijom koja maksimalno koristi svaki centimetar. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.

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Tagovi

mali stan uređenje doma enterijer

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