Ako želite da metrima iza vas ostaje trag parfema, izbjegnite 7 najčešćih grešaka zbog kojih miris brzo nestane sa kože.

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Suva koža slabije zadržava miris, pa parfem može mnogo brže da izgubi intenzitet ako ga nanosite bez prethodne hidratacije.

Na postojanost utiču i način nanošenja i čuvanja parfema - trljanje zglobova, sunce, toplota i pogrešno mjesto za čuvanje mogu mu skratiti trajanje.

Nekad parfem zapravo nije izvetrio, već se nos jednostavno navikne na miris.

Ako vam se čini da parfem nestane sa vaše kože velikom brzinom, to ne mora da znači da ste kupili loš miris. Na njegovu postojanost utiču i hidratacija kože, mjesto na koje ga nanosite, temperatura, ali i same mirisne note.

Uz nekoliko jednostavnih trikova, omiljeni parfem može trajati znatno duže.

U galeriji otkrijte 7 glavnih razloga zbog kojih miris parfema brzo nestaje:

Vidi opis Nije problem u parfemu: 7 razloga zašto vam miris brzo nestaje sa kože Nanosite ga na potpuno suvu kožu – Hidrirana koža bolje „zadržava“ miris, dok se na suvoj mirisni molekuli brže gube. Stavljate ga odmah poslije tuširanja, ali bez hidratacije – čista koža jeste dobra osnova, ali losion ili krema bez mirisa mogu pomoći da se miris duže zadrži. Trljate zglobove jedan o drugi – čest ritual koji zapravo nije najbolji način nanošenja. Trljanje može brže da rasprši miris sa površine kože. Birate pogrešna mjesta za nanošenje – pulsne tačke poput vrata i unutrašnje strane zglobova tradicionalno su popularne, ali miris može da se nanese i na druge dijelove tijela gdje će se postepeno oslobađati (vrat, potiljak, unutrašnja strana lakta, dekolte, iza ušiju...) Parfem čuvate na pogrešnom mjestu – kupatilo, sunce, toplota i velike promjene temperature nisu prijatelji parfema. Bolje ga je držati na tamnom i mjestu sa stabilnom temperaturom. Birate lagane mirisne kompozicije – citrusne, vodene i neke cvjetne note prirodno mogu biti kraće postojane od težih drvenastih, amberastih ili mošusnih kompozicija. Navikli ste na miris – Ako poslije nekog vremena više ne osjećate parfem, ne znači nužno da je nestao. Čulo mirisa može da se navikne na konstantan miris, pa prestajemo da ga primjećujemo, dok ga drugi ljudi i dalje osjećaju. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Sunny_Smile/Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mary_H/Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Ako vam se čini da parfem nestane čim izađete iz kuće, ne morate odmah u novu kupovinu.

Možda problem uopšte nije u parfemu, već u načinu na koji ga koristite.