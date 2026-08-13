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Nije problem u parfemu: 7 razloga zašto vam miris brzo nestaje sa kože

Nije problem u parfemu: 7 razloga zašto vam miris brzo nestaje sa kože

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Ako želite da metrima iza vas ostaje trag parfema, izbjegnite 7 najčešćih grešaka zbog kojih miris brzo nestane sa kože.

Zašto parfem ne traje dugo na koži: Najčešće greške i savjeti Izvor: Shutterstock
  • Suva koža slabije zadržava miris, pa parfem može mnogo brže da izgubi intenzitet ako ga nanosite bez prethodne hidratacije.
  • Na postojanost utiču i način nanošenja i čuvanja parfema - trljanje zglobova, sunce, toplota i pogrešno mjesto za čuvanje mogu mu skratiti trajanje.
  • Nekad parfem zapravo nije izvetrio, već se nos jednostavno navikne na miris.

Ako vam se čini da parfem nestane sa vaše kože velikom brzinom, to ne mora da znači da ste kupili loš miris. Na njegovu postojanost utiču i hidratacija kože, mjesto na koje ga nanosite, temperatura, ali i same mirisne note.

Uz nekoliko jednostavnih trikova, omiljeni parfem može trajati znatno duže.

U galeriji otkrijte 7 glavnih razloga zbog kojih miris parfema brzo nestaje:

Ako vam se čini da parfem nestane čim izađete iz kuće, ne morate odmah u novu kupovinu.

Možda problem uopšte nije u parfemu, već u načinu na koji ga koristite.

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Tagovi

parfemi miris

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