Dakota Džonson prva prošetala top jaknu za jesen: I ove sezone je apsolutni hit, a možda imate sličnu?

Stižu prvi nagovještaji jesenjih trendova, a u centar pažnje ponovo se vraća bezvremenski komad za prelazni period – elegantna braon jakna od antilopa čiju je savršenu varijantu prošetala i glumica Dakota Džonson.

Izvor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Braon jakne od antilop kože i ove sezone su neprikosnoveni trend za prelazni period što dokazuje da se u kvalitetne komade uvijek isplati ulagati.

i ove sezone su neprikosnoveni trend za prelazni period što dokazuje da se u kvalitetne komade uvijek isplati ulagati. Poznata glumica Dakota Džonson je pokazala savršen spoj boho stila sedamdesetih, uklopivši Céline jaknu od antilopa sa nježnom menta zelenom slip haljinom.

je pokazala savršen spoj boho stila sedamdesetih, uklopivši Céline jaknu od antilopa sa nježnom menta zelenom slip haljinom. Prvi jesenji modeli već su stigli u radnje, pa se u ponudi mnogih brendova nude varijante ovog modnog trenda - od vještačke ili prave antilop kože u modernim braon i kamel nijansama.

Sredinom avgusta u modnoj industriji već počinju prve jesenje kampanje i najavljuju se kolekcije, a zatim i trendove koje smo zapravo naslutili nekoliko mjeseci ranije, tokom revija na nedjeljama mode. Ipak, neki jesenji trendovi se ponavljaju svake sezone, dokazujući da su mnogo više od prolazne senzacije – i upravo takve komade najviše volimo.

Ne moramo da obnavljamo ormar svake jeseni, posebno ako se fokusiramo na bezvremenske komade koji se vraćaju svake hladnije sezone. Baš takav savršen odjevni predmet – laganu jaknu za prelazni period – nedavno je prošetala Dakota Džonson.

U Los Anđelesu, Dakota Džonson je pošla s prijateljicom na koncert kantautorke St. Vincent, a obe su se obuke opušteno ali i u trendu.

Večernji autfit Dakote Džonson bio je baziran na njenom prepoznatljivom stilu u duhu sedamdesetih. Glumica je izabrala komade sa boho prizvukom i učinila da djeluju izuzetno moderno, a ključni komad njenog stajlinga već svake jeseni vlada modnom scenom: jakna od braon antilopa.

Dakotina vintage jakna nosi potpis kuće Celine i potiče iz kolekcije za proljeće 2002. godine. Iskombinovala ju je sa slip haljinom u nježnoj nijansi menta zelene sa čipkastim detaljima – a spoj bogate braon nijanse i svježeg tona zelene pokazao se kao pun pogodak. Stajling je zaokružila Valentino torbom Nellcôte sa cvjetnim motivima i diskretnim crnim baletankama.

Zašto je braon jakna od prevrnute kože investicija za sva vremena?

Braon jakna od antilopa bila je apsolutni jesenji hit i prethodnih godina, a izgledaće jednako dobro i ove sezone. Postoji dobar razlog zašto se ovaj komad iz sezone u sezonu vraća na modnu scenu:

Izuzetna nosivost: Idealna je za prelazni period i nagle promjene vremena.

Idealna je za prelazni period i nagle promjene vremena. Široka dostupnost: Lako se može pronaći u ponudi brendova najrazličitijih estetskih i cjenovnih kategorija.

Lako se može pronaći u ponudi brendova najrazličitijih estetskih i cjenovnih kategorija. Raznovrsnost modela: Nijedan model nije u potpunosti isti, što znači da postoji savršen primjerak za svakoga – bilo da tražite jaknu za svaki dan ili komad kojim dugoročno ulažete u svoj stil.

Osim uz neutralne tonove, braon jakne izgledaju najbolje kada se iskombinuju sa kontrastnim bojama. To može biti akcenat u zelenoj ili jarkoružičastoj nijansi, ali i klasična bijela košulja, sivi džemperi ili vaš omiljeni džins. Na jaknu od braon antilopa treba gledati kao na završni pečat koji se slaže uz sve – komad koji svakodnevno odevanje čini jednostavnijim, a znatno stilizovanijim.

Gdje naći braon jaknu od velura ove jeseni?

Prvi modeli su već stigli u nove kolekcije, a evo nekoliko odličnih opcija u zavisnosti od vašeg budžeta i stila:

Massimo Dutti: U ponudi imaju više modela, a ova bež varijanta bez kopčanja je idealna za prve svježe večeri, baš poput one koju nosi Dakota.

antilop jakna Massimo Dutti

Izvor: Promo / Massimo Dutti

Zara: Za ljubitelje pristupačnijih verzija, Zara nudi kraću jaknicu od vještačke kože sa reverima, odlična za casual kombinacije s farmerkama, ali i za urbanu eleganciju uz jednostavne ravne haljine.

antilop jakna Zara

Izvor: Promo / Zara

Reserved: Brend nudi nekoliko modela od prirodne brušene kože, a posebno se izdvaja vanvremenski model ravnog kroja sa istaknutim džepovima.

antilop jakna Reserved

Izvor: Promo / Reserved

Mango: Na sniženju se mogu pronaći modeli od prirodne kože svedenog, vanvremenskog kroja.

antilop jakna Mango

Izvor: Promo / Mango

U galeriji pogledajte još zanimljivih modela.