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Dakota Džonson prva prošetala top jaknu za jesen: I ove sezone je apsolutni hit, a možda imate sličnu?

Dakota Džonson prva prošetala top jaknu za jesen: I ove sezone je apsolutni hit, a možda imate sličnu?

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Stižu prvi nagovještaji jesenjih trendova, a u centar pažnje ponovo se vraća bezvremenski komad za prelazni period – elegantna braon jakna od antilopa čiju je savršenu varijantu prošetala i glumica Dakota Džonson.

Braon antilop jakna hit za ovu jesen Izvor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia
  • Braon jakne od antilop kože i ove sezone su neprikosnoveni trend za prelazni period što dokazuje da se u kvalitetne komade uvijek isplati ulagati.
  • Poznata glumica Dakota Džonson je pokazala savršen spoj boho stila sedamdesetih, uklopivši Céline jaknu od antilopa sa nježnom menta zelenom slip haljinom.
  • Prvi jesenji modeli već su stigli u radnje, pa se u ponudi mnogih brendova nude varijante ovog modnog trenda - od vještačke ili prave antilop kože u modernim braon i kamel nijansama.

Sredinom avgusta u modnoj industriji već počinju prve jesenje kampanje i najavljuju se kolekcije, a zatim i trendove koje smo zapravo naslutili nekoliko mjeseci ranije, tokom revija na nedjeljama mode. Ipak, neki jesenji trendovi se ponavljaju svake sezone, dokazujući da su mnogo više od prolazne senzacije – i upravo takve komade najviše volimo.

Ne moramo da obnavljamo ormar svake jeseni, posebno ako se fokusiramo na bezvremenske komade koji se vraćaju svake hladnije sezone. Baš takav savršen odjevni predmet – laganu jaknu za prelazni period – nedavno je prošetala Dakota Džonson.

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U Los Anđelesu, Dakota Džonson je pošla s prijateljicom na koncert kantautorke St. Vincent, a obe su se obuke opušteno ali i u trendu.

Večernji autfit Dakote Džonson bio je baziran na njenom prepoznatljivom stilu u duhu sedamdesetih. Glumica je izabrala komade sa boho prizvukom i učinila da djeluju izuzetno moderno, a ključni komad njenog stajlinga već svake jeseni vlada modnom scenom: jakna od braon antilopa.

Dakotina vintage jakna nosi potpis kuće Celine i potiče iz kolekcije za proljeće 2002. godine. Iskombinovala ju je sa slip haljinom u nježnoj nijansi menta zelene sa čipkastim detaljima – a spoj bogate braon nijanse i svježeg tona zelene pokazao se kao pun pogodak. Stajling je zaokružila Valentino torbom Nellcôte sa cvjetnim motivima i diskretnim crnim baletankama.

Zašto je braon jakna od prevrnute kože investicija za sva vremena?

Braon jakna od antilopa bila je apsolutni jesenji hit i prethodnih godina, a izgledaće jednako dobro i ove sezone. Postoji dobar razlog zašto se ovaj komad iz sezone u sezonu vraća na modnu scenu:

  • Izuzetna nosivost: Idealna je za prelazni period i nagle promjene vremena.
  • Široka dostupnost: Lako se može pronaći u ponudi brendova najrazličitijih estetskih i cjenovnih kategorija.
  • Raznovrsnost modela: Nijedan model nije u potpunosti isti, što znači da postoji savršen primjerak za svakoga – bilo da tražite jaknu za svaki dan ili komad kojim dugoročno ulažete u svoj stil.

Osim uz neutralne tonove, braon jakne izgledaju najbolje kada se iskombinuju sa kontrastnim bojama. To može biti akcenat u zelenoj ili jarkoružičastoj nijansi, ali i klasična bijela košulja, sivi džemperi ili vaš omiljeni džins. Na jaknu od braon antilopa treba gledati kao na završni pečat koji se slaže uz sve – komad koji svakodnevno odevanje čini jednostavnijim, a znatno stilizovanijim.

Gdje naći braon jaknu od velura ove jeseni?

Prvi modeli su već stigli u nove kolekcije, a evo nekoliko odličnih opcija u zavisnosti od vašeg budžeta i stila:

Massimo Dutti: U ponudi imaju više modela, a ova bež varijanta bez kopčanja je idealna za prve svježe večeri, baš poput one koju nosi Dakota.

antilop jakna Massimo Dutti
Izvor: Promo / Massimo Dutti

Zara: Za ljubitelje pristupačnijih verzija, Zara nudi kraću jaknicu od vještačke kože sa reverima, odlična za casual kombinacije s farmerkama, ali i za urbanu eleganciju uz jednostavne ravne haljine.

antilop jakna Zara
Izvor: Promo / Zara

Reserved: Brend nudi nekoliko modela od prirodne brušene kože, a posebno se izdvaja vanvremenski model ravnog kroja sa istaknutim džepovima.

antilop jakna Reserved
Izvor: Promo / Reserved

Mango: Na sniženju se mogu pronaći modeli od prirodne kože svedenog, vanvremenskog kroja. 

antilop jakna Mango
Izvor: Promo / Mango

U galeriji pogledajte još zanimljivih modela.

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Tagovi

jakna moda jesen Dakota Džonson

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