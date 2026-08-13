Da li gasiti klima-uređaj kada izlazimo iz kuće? Bolje je ostaviti ga da radi samo u jednom slučaju

Stručnjaci objašnjavaju kada neprekidni rad klime štedi novac i čuva kompresor, a u kojim situacijama je ipak pametnije i ekonomičnije da ugasite erkondišn.

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Ako ostavite uključenu klimu, stalno paljenje i gašenje kompresora dok je stan prazan samo će bespotrebno trošiti energiju i opterećivati sistem.

stalno paljenje i gašenje kompresora dok je stan prazan samo će bespotrebno trošiti energiju i opterećivati sistem. Inverter klima radi drugačije, pa ga je često mnogo ekonomičnije ostaviti da radi.

Sa dolaskom ljetnih žega ponovo se pokreće jedno od najčešćih pitanja o potrošnji električne energije: da li je ekonomičnije ostaviti klima-uređaj uključen tokom cijelog dana ili ga paliti samo kada smo kod kuće?

Dok jedni tvrde da stalni rad drastično uvećava račune, drugi vjeruju da ponovno rashlađivanje ugrejanog stana troši znatno više struje.

Odgovor na ovu dilemu nije jednoznačan i najviše zavisi od tehnologije samog uređaja, ali i od izolacije prostora.

Ključna razlika: Da li imate inverter ili stariji model? Da biste donijeli ispravnu odluku, najvažnije je da znate koji tip klima-uređaja koristite.

Standardni (On/Off) uređaji: Ovi modeli rade po principu punog kapaciteta – kada ih uključite, oni rade maksimalnom snagom sve dok ne dostignu željenu temperaturu, a potom se kompresor gasi. Ako posjedujete ovakav uređaj, preporučljivo je da ga isključite kada izlazite na duže od sat vremena. U suprotnom, stalno paljenje i gašenje kompresora dok je stan prazan samo će bespotrebno trošiti energiju i opterećivati sistem.

Ovi modeli rade po principu punog kapaciteta – kada ih uključite, oni rade maksimalnom snagom sve dok ne dostignu željenu a potom se kompresor gasi. Ako posjedujete ovakav uređaj, preporučljivo je da ga isključite kada izlazite na duže od sat vremena. U suprotnom, stalno paljenje i gašenje kompresora dok je stan prazan samo će bespotrebno trošiti energiju i opterećivati sistem. Inverter klime: Ova tehnologija funkcioniše potpuno drugačije. Inverter se ne gasi kada postigne temperaturu, već samo smanjuje broj obrtaja i radi minimalnom snagom kako bi održao postignuti nivo hladnoće. Zbog toga je, u slučaju da izbivate iz kuće nekoliko sati, mnogo ekonomičnije ostaviti inverter da radi. Kada se vratite, uređaj neće morati da počinje proces od nule i da hladi pregrijane zidove, što je faza u kojoj se troši najviše električne energije.

Zlatno pravilo za optimalnu potrošnju

Ukoliko odlučite da ostavite klimu uključenu dok ste na poslu ili obavljate obaveze u gradu, stručnjaci savjetuju da primijenite pravilo umjerenosti. Prije nego što izađete iz stana, podignite temperaturu na termostatu za dva do tri stepena (na primjer, sa prijatnih 23°C na 25°C ili 26°C).

klima uredjaj

Izvor: Shutterstock

Na taj način sistem će raditi u ekonomičnom režimu, prostor se neće pregrijati, a po povratku kući biće vam potrebno svega desetak minuta da ponovo postignete savršenu temperaturu.

Izolacija kao presudan faktor

Pored samog uređaja, veliku ulogu igra i energetska efikasnost vašeg doma. Stanovi sa kvalitetnom termoizolacijom i višeslojnom PVC stolarijom odlično zadržavaju hladnoću, pa čak i nakon nekoliko sati od gašenja klime temperatura neće drastično porasti. Sa druge strane, u prostorima sa lošom izolacijom, gdje se zidovi brzo zagrijavaju, gašenje klime tokom dana znači da vas popodne čeka "sauna", a uređaj će nakon toga satima raditi pod maksimalnim opterećenjem kako bi prostor ponovo učinio podnošljivim.

Ukoliko imate noviji inverter uređaj, slobodno ga ostavite uključenog na umjerenoj temperaturi tokom dana – to je komfornije i često isplativije rješenje. Ako koristite stariji model, ugasite ga pri svakom dužem izlasku kako biste sačuvali i budžet i kompresor.