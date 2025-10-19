Grijete se na klimu? Evo na koliko treba da podesite temperaturu kako biste uštedjeli struju

Stručnjaci otkrivaju na koliko stepeni treba podesiti klimu tokom grijanja da bi potrošnja bila minimalna, a dom prijatno topao. Naučite na vrijeme da uštedite.

Izvor: Shutterstock

Grijanje na klimu mnogima je jedina opcija u periodu kada centralno grijanje "zakaže". Međutim, s obzirom na cijenu struje, važno je koristiti klima uređaje na način koji minimizira potrošnju energije.

Potrošnja energije klima uređaja

Moderne inverter klime prilagođavaju svoju snagu potrebama prostora. Kada je razlika između spoljne i željene unutrašnje temperature velika, uređaj radi punom snagom dok ne postigne željenu temperaturu. Nakon toga, snaga se smanjuje kako bi se održala konstantna temperatura, piše Danas.rs.

Primjer potrošnje:

Pri postizanju željene temperature, klima uređaj snage 3,5 kW može trošiti oko 1,2 kW električne energije po satu.

Kada postigne željenu temperaturu, potrošnja se smanjuje na oko 350 W po satu.

U praksi, to znači da će klima uređaj trošiti više energije kada je potrebno brzo zagrijati prostor, dok će u režimu održavanja temperature trošiti znatno manje.

Ako imate običnu klimu, vaš uređaj ne prilagođava snagu, već stalno radi punom snagom, što može dovesti do veće potrošnje.

Koja temperatura je optimalna?

Iako se može činiti da postavljanje više temperature ubrzava grijanje, to zapravo može povećati potrošnju energije. Preporučuje se postavljanje temperature na oko 25°C. Postavljanje na niže temperature, poput 20°C, može dovesti do prekomjerne potrošnje energije jer klima uređaj mora raditi punom snagom duže vrijeme kako bi postigao željenu temperaturu.

Postavljanje optimalne temperature na klima uređaju za grejanje

Izvor: Shutterstock

Savjeti za uštedu energije

Pravilno postavljanje temperature: Postavite temperaturu na oko 25°C kako biste izbjegli nepotrebnu potrošnju energije.

Postavite temperaturu na oko 25°C kako biste izbjegli nepotrebnu potrošnju energije. Izbjegavajte velike temperaturne razlike: Razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bi trebalo da bude veća od 10°C.

Razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bi trebalo da bude veća od 10°C. Redovno održavanje: Čistite filtere i provjerite stanje klima uređaja kako biste osigurali njegovu efikasnost.

Čistite filtere i provjerite stanje klima uređaja kako biste osigurali njegovu efikasnost. Korišćenje prirodne ventilacije: Otvorite prozore tokom dana kada su spoljne temperature više kako biste omogućili prirodnu cirkulaciju vazduha.

Otvorite prozore tokom dana kada su spoljne temperature više kako biste omogućili prirodnu cirkulaciju vazduha. Isključivanje kada nije potrebno: Ako niste kod kuće ili spavate, isključite klima uređaj ili koristite tajmer za automatsko isključivanje.

Korišćenje klima uređaja za grijanje može biti efikasno rješenje u prelaznom periodu, ali je važno koristiti ih na pravi način kako biste smanjili potrošnju energije. Pravilnim podešavanjem temperature, redovnim održavanjem i korišćenjem prirodne ventilacije možete značajno smanjiti troškove za struju.

(Mondo)