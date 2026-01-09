logo
Trik koji štedi novac i čuva uređaje: Zašto iskusni serviseri preporučuju sirće umjesto omekšivača?

Trik koji štedi novac i čuva uređaje: Zašto iskusni serviseri preporučuju sirće umjesto omekšivača?

Izvor Lepa i srećna
0

Otkrijte zašto omekšivač rublja može štetiti mašini za veš, zdravlju i okolini, i kako bijeli alkoholni ocat može biti prirodna i efikasna alternativa.

Omekšivač uništava mašinu za veš Izvor: JuanjoDiaz_JD/Shutterstock, Printskrin/ TikTok/ theappliancedudes

Omekšivač rublja decenijama je bio nezaobilazni dio pranja, zbog mekoće, mirisa i smanjenja statičkog elektriciteta. Međutim, stručnjaci sve više upozoravaju da njegova upotreba može imati neželjene posljedice za mašinu za veš, ljudsko zdravlje i okolinu.

Na TikTok profilu majstora koji snima savjete o ekološkom čišćenju prikazan je video u kojem se vidi unutrašnjost mašine za veš puna debelih naslaga prljavštine – mješavine deterdženta i omekšivača koja se tokom godina nakuplja i stvara masni film. Taj sloj zadržava vlagu, nečistoće i bakterije, što može izazvati neugodne mirise, smanjenu efikasnost pranja i ubrzano trošenje mehaničkih dijelova uređaja.

@theappliancedudesThis is What FABRIC SOFTENER Does to Your Washing Machine#washingmachine#toploadwasher#washingmachineclean#washingmachinehack#washingmachinecleaner#washingmachinerepair#appliance#appliances#washerdryercombo#washer#appliancerepair#washingmachinedeepclean#washingmachinecleaner#washingmachine♬ original sound - theappliancedudes

Održavanje mašine za veš

Ispravno održavanje mašine za veš može joj produžiti vijek, ali dubinsko čišćenje zahtijeva znanje, vrijeme ili angažovanje servisera, što je često skupo. Kontinuirana upotreba omekšivača dugoročno povećava troškove i opterećuje okolinu zbog plastične ambalaže, piše Jutarnji.

Mnogi komercijalni omekšivači sadrže sintetičke mirise i hemijske spojeve povezane sa iritacijama kože, alergijama i problemima sa disajnim putevima. Ostaci ovih stvari mogu ostati u odjeći, posteljini i peškirima, sa kojima smo u svakodnevnom kontaktu.

Korišćenje omekšivača utiče negativno na mašinu za veš
Izvor: mpohodzhay/Shutterstock

Prirodna rješenja

Bijelo alkoholno sirće ističe se kao jednostavna, netoksična i biorazgradiva alternativa. Efikasno omekšava rublje, neutralizira mirise, ne stvara naslage u mašini za veš i smanjuje hemijsko opterećenje doma. Pored toga, sirće je jeftino, može se koristiti za čišćenje kuhinje i kupatila, uklanjanje kamenca i čini rutinu pranja zdravijom i ekološki prihvatljivijom.

Prestankom korišćenja omekšivača možete:

  • Produžiti vijek trajanja mašine za veš

  • Smanjiti izloženost štetnim hemikalijama

  • Doprinijeti očuvanju okoline i uštediti novac

