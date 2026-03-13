Šta zaista znači broj kg na veš mašini? U zabludi se ako mislite da je riječ o kilaži odjeće

Mnogi vjeruju da oznaka "7 kg" ili "8 kg" na veš mašini znači da mogu da ubace odjeću te težine u bubanj. Zapravo, stvari su malo složenije.

Izvor: Tamer A Soliman/Shutterstock

Deklarisani kapacitet veš mašine odnosi se isključivo na suvu, često pamučnu odjeću. Kada odjeća upije vodu u veš mašini, postaje teža i zauzima više mjesta u bubnju, a koliko će se uvećati - zavisi od materijala.

Pored toga, u zavisnosti od materijala, pojedini komadi mogu da zauzimaju više mjesta ili više upijaju vodu, što utiče na njihovu težinu i popunjenost bubnja.

U nekim situacijama preporučena količina veša je manja, ponekad čak i do polovine deklarisane zapremine. Rizik raste sa težim komadima, poput velikih peškira. Oni zauzimaju više mjesta i jače opterećuju motor, naročito pri centrifugi.

Dugoročno, to je jednostavan put do oštećenja ključnih mehaničkih dijelova.

Šta zapravo znači zapremina veš mašine?

Stručnjaci savetuju - manje znači bolje. Umjereno punjenje bubnja ne samo da garantuje čistiji veš, već i duži vijek trajanja uređaja.

Kod pamuka bubanj može biti skoro pun, ali odjeća ne smije da bude nagurana. Dobro je da ostavite malo slobodnog prostora na vrhu.

Veš od sintetičkih materijala? Najbolje je da se ograničite na polovinu kapaciteta bubnja.

Vuna i nježni materijali zahtijevaju još veću pažnju. U ovom slučaju ne treba da prelazite jednu trećinu kapaciteta, jer kada se natopi vodom, postaju izuzetno teški.

Kratki programi su namijenjeni samo za male količine veša, obično od dva do tri kilograma.

Pretrpan bubanj nije samo veći rizik od kvara. Veš se tada slabije ispira, mogu da ostanu tragovi deterdženta, a zbog neravnomjernog rasporeda vode, može da se pojavi neprijatan miris. Stručnjaci naglašavaju - maksimalna zapremina veš mašine je gornja granica koju nikada ne treba da prekoračite.

