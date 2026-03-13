logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta zaista znači broj kg na veš mašini? U zabludi se ako mislite da je riječ o kilaži odjeće

Šta zaista znači broj kg na veš mašini? U zabludi se ako mislite da je riječ o kilaži odjeće

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Mnogi vjeruju da oznaka "7 kg" ili "8 kg" na veš mašini znači da mogu da ubace odjeću te težine u bubanj. Zapravo, stvari su malo složenije.

Šta znači oznaka kg na veš mašini Izvor: Tamer A Soliman/Shutterstock

Deklarisani kapacitet veš mašine odnosi se isključivo na suvu, često pamučnu odjeću. Kada odjeća upije vodu u veš mašini, postaje teža i zauzima više mjesta u bubnju, a koliko će se uvećati - zavisi od materijala.

Pored toga, u zavisnosti od materijala, pojedini komadi mogu da zauzimaju više mjesta ili više upijaju vodu, što utiče na njihovu težinu i popunjenost bubnja.

U nekim situacijama preporučena količina veša je manja, ponekad čak i do polovine deklarisane zapremine. Rizik raste sa težim komadima, poput velikih peškira. Oni zauzimaju više mjesta i jače opterećuju motor, naročito pri centrifugi.

Dugoročno, to je jednostavan put do oštećenja ključnih mehaničkih dijelova.

Šta zapravo znači zapremina veš mašine?

Stručnjaci savetuju - manje znači bolje. Umjereno punjenje bubnja ne samo da garantuje čistiji veš, već i duži vijek trajanja uređaja.

  • Kod pamuka bubanj može biti skoro pun, ali odjeća ne smije da bude nagurana. Dobro je da ostavite malo slobodnog prostora na vrhu.
  • Veš od sintetičkih  materijala? Najbolje je da se ograničite na polovinu kapaciteta bubnja.
  • Vuna i nježni materijali zahtijevaju još veću pažnju. U ovom slučaju ne treba da prelazite jednu trećinu kapaciteta, jer kada se natopi vodom, postaju izuzetno teški.
  • Kratki programi su namijenjeni samo za male količine veša, obično od dva do tri kilograma.

Pretrpan bubanj nije samo veći rizik od kvara. Veš se tada slabije ispira, mogu da ostanu tragovi deterdženta, a zbog neravnomjernog rasporeda vode, može da se pojavi neprijatan miris. Stručnjaci naglašavaju - maksimalna zapremina veš mašine je gornja granica koju nikada ne treba da prekoračite.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:15
Servis veš mašina
Izvor: Tiktok/d7customz
Izvor: Tiktok/d7customz

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

veš mašina dom savjeti kupatilo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA