Nikad ne čistite gumu veš mašine limunom: Inženjer upozorava zašto je to pogrešno, ali i daje pravo rješenje

Ne čistite gumu veš-mašine limunom – upozorava hemijski inženjer. Saznajte zašto podstiče buđ i kako pravilno očistiti mašinu limunskom kiselinom.

Izvor: Vershinin89/Shutterstock

Hemijski inženjer upozorava da čišćenje gume veš-mašine limunom može pogoršati buđ i bakterije zbog šećera i organskih ostataka.

Kao bezbjednu alternativu preporučuje rastvor limunske kiseline, koji efikasno uklanja naslage i neprijatne mirise.

Redovno čišćenje i ostavljanje vrata mašine otvorenim sprečavaju vlagu i produžavaju vek uređaja.

Savjeti za čišćenje doma često se šire društvenim mrežama bez provjere njihove stvarne efikasnosti. Jedan od najpopularnijih trikova – čišćenje gume na vratima veš mašine limunom zapravo može da napravi više štete nego koristi, upozorava hemijski inženjer Diego Fernandez, specijalizovan za održavanje kućnih aparata.

Prema njegovim riječima, gumena zaptivka na vratima veš-mašine posebno je podložna zadržavanju vlage, ostataka deterdženta i nečistoća, zbog čega često postaje izvor neprijatnih mirisa, buđi i bakterija. Upravo zato je važno koristiti sredstva koja zaista uklanjaju naslage, a ne ona koja mogu dodatno da pogoršaju problem.

"Limun ne sadrži samo limunsku kiselinu, već i šećere i organske materije. Kada ga nanesete na gumu, zapravo ostavljate hranljive ostatke koji pogoduju razvoju mikroorganizama", objašnjava stručnjak. Kako kaže, takav pristup može da podstakne rast buđi umjesto da je ukloni, pa savetuje oprez prema kućnim trikovima koji djeluju "prirodno", ali nisu hemijski pogodni za datu namjenu.

Šta koristiti umjesto limuna

Kao bezbjednu i efikasnu alternativu, hemijski inženjer preporučuje limunsku kiselinu u prahu, jer omogućava precizno doziranje i ne sadrži organske sastojke iz voća.

Postupak čišćenja gume veš-mašine:

rastvorite 1 kašiku limunske kiseline u 250 ml vode

nanesite rastvor na gumu zaptivke

ostavite da djeluje oko 5 minuta

očistite četkicom i prebrišite krpom

Ova metoda uklanja naslage bez ostavljanja ostataka koji bi podsticali razvoj buđi.

Čišćenje gume na veš mašini

Izvor: mpohodzhay/Shutterstock

Dubinsko čišćenje bubnja

Limunska kiselina može da se koristi i za temeljno čišćenje unutrašnjosti mašine. Postupak je jednostavan: dodajte četiri kašike limunske kiseline direktno u bubanj i uključite program za čišćenje bubnja ili dugi ciklus pranja na visokoj temperaturi. Time se uklanjaju naslage deterdženta, omekšivača i minerala iz vode, što poboljšava rad uređaja i produžava mu vijek trajanja, piše Slobodna Dalmacija.

Preporuka stručnjaka je da se ovakvo čišćenje ponavlja na svaka tri do četiri mjeseca, kako bi se spriječilo zadržavanje neprijatnih mirisa koji mogu da pređu na veš.

Jednostavan trik protiv buđi

Osim redovnog čišćenja, važno je i pravilno provjetravanje mašine. Najjednostavnija navika koja sprječava razvoj buđi jeste da vrata veš-mašine ostavite otvorena kada uređaj ne radi. Na taj način smanjuje se vlažnost u bubnju i onemogućava stvaranje mikroklime pogodne za gljivice i bakterije.

Zaključak: iako limun djeluje kao prirodno sredstvo za čišćenje, za gumu veš-mašine mnogo je bezbjednije i efikasnije koristiti čistu limunsku kiselinu – bez organskih ostataka koji hrane buđ.