Veče poezije i muzike "Srce porodično" u Banjaluci

Kulturni događaj "Srce porodično", autora Ljubomira Intimea, biće održan 20. marta u GP Jazavac Obilićevo. Program spaja poeziju i muziku, a specijalni gost je Emir Bašić.

Izvor: Vanja Đekić/Promo

Riječ je o večeri koja spaja autorsku poeziju i muziku, zamišljenoj kao emotivni susret riječi i nota posvećen univerzalnim vrijednostima ljubavi, doma i zajedništva.

Kako najavljuju organizatori, kroz poetske stihove i muzičke segmente autor nastoji publici ponuditi predah od svakodnevice i podsjetiti na snagu porodičnih veza i toplinu koju donose bliskost i razumijevanje.

Program je koncipiran kao svojevrsno interaktivno iskustvo, koje ne predstavlja samo promociju poezije, već i umjetnički događaj usmjeren na emocije i zajedništvo.

Specijalni gost večeri biće Emir Bašić, koji će dodatno obogatiti program.

Događaj je namijenjen svim ljubiteljima umjetnosti i svima koji vjeruju da su porodica, emocije i međusobna podrška temelj svakog društva.