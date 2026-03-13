logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veče poezije i muzike "Srce porodično" u Banjaluci

Veče poezije i muzike "Srce porodično" u Banjaluci

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Kulturni događaj "Srce porodično", autora Ljubomira Intimea, biće održan 20. marta u GP Jazavac Obilićevo. Program spaja poeziju i muziku, a specijalni gost je Emir Bašić.

„Srce porodično“: Veče poezije Ljubomira Intimea 20. marta u GP Jazavac Banjaluka Izvor: Vanja Đekić/Promo

Riječ je o večeri koja spaja autorsku poeziju i muziku, zamišljenoj kao emotivni susret riječi i nota posvećen univerzalnim vrijednostima ljubavi, doma i zajedništva.

Kako najavljuju organizatori, kroz poetske stihove i muzičke segmente autor nastoji publici ponuditi predah od svakodnevice i podsjetiti na snagu porodičnih veza i toplinu koju donose bliskost i razumijevanje.

Program je koncipiran kao svojevrsno interaktivno iskustvo, koje ne predstavlja samo promociju poezije, već i umjetnički događaj usmjeren na emocije i zajedništvo.

Specijalni gost večeri biće Emir Bašić, koji će dodatno obogatiti program.

Događaj je namijenjen svim ljubiteljima umjetnosti i svima koji vjeruju da su porodica, emocije i međusobna podrška temelj svakog društva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

GP Jazavac Banjaluka kabare poezija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA