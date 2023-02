Dirljiv portret gubitka: Izašla je nova knjiga Milanke Blagojević, donosimo vam tri pjesme

Nakon dvije zapažene zbirke kratkih priča "Mandarinske patke" i "Nervus vagus i druge priče", književnica Milanka Blagojević objavila je novu knjigu – zbirku pjesama "Moj otac umire u poeziji".

Izvor: Tatjana Dedić Starović

Knjiga je objavljena u februaru ove godine u izdanju banjalučke izdavačke kuće Imprimatur.

Pjesme u knjizi "Moj otac umire u poeziji" raspoređene su u tri ciklusa i čitaocima nude jedan iskren i dirljiv portret gubitka, ali istovremeno i portret svega onoga što stoji nasuprot tom gubitku, što mu prethodi i što ima snagu da ga nadživi, bilo u sjećanju, bilo u malim radostima svakodnevice.

"Autorka kroz knjigu opisuje etape procesa prihvatanja smrti bliske osobe, ali kako se govor o smrti oca nastavlja kroz pjesme, dječiji ton postaje sve dominantniji nad odraslim. Postoji, dakako, razlog za tu inflaciju infantilnosti u stihovima. Kako govoriti o smrti oca nego kao njegovo dijete? Odraslost stvara knedlu u grlu, koju autorka često pominje u stihovima, a ta knedla ukida mogućnost govora. Knjiga „Moj otac umire u poeziji” sadrži puno pjesama sa kojima se lako saživjeti. Ton je neposredan, blizak i autorka je našla način da čitaoca vješto i nježno provede kroz bolne i teške teme. Ovo je knjiga o umiranju i o odrastanju kroz pristizanje svijesti o smrti, ali u jednakoj mjeri ovo je i knjiga o djetinjstvu koje nastavlja da živi s nama kroz cijeli naš život“, navela je urednica knjige Tanja Stupar Trifunović.



Milanka Blagojević rođena je u Banjaluci 1982. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Banjaluci na Odsjeku za srpski jezik i književnost. Piše pjesme i kratke priče, koje je objavljivala u zajedničkim zbirkama mladih autora, književnim časopisima i na internet portalima.

Majka je Andrije, Arsena i Aljoše. Godine 2018. u izdanju Imprimatura izlazi zbirka priča „Mandarinske patke”, za koju osvaja nagradu „Čučkova knjiga” za najbolju prvu knjigu, a 2020. zbirka priča „Nervus vagus i druge priče”. Ovo je njena treća knjiga i prva zbirka poezije.

Izvor: Promo, Tatjana Dedić Starović

IZBOR IZ ZBIRKE

MOJ OTAC UMIRE U POEZIJI

Juče sam saznala otac je umro

ta vijest do mene putuje četiri godine

Moj otac umire u poeziji

nije bilo vremena

da se sagnem

umijem lice

počešljam kosu

pogledam u ogledalo

da saopštim sebi

otac ti je umro

Budi jaka

govorili su i gurali knedlu u grlo

Plakala sam u hodniku iz vratnih žila

i skupljala suze

od toliko soli

nagrizena mi je ključna kost

Vremena je malo

mrtvi ne govore

piju čaj od nane i ćute

pomno nas slušaju

Sa živima nikada načisto

govore

odlaze

i zaboravljaju riječi

u njima ništa ne ostaje

Moj otac umro je prije četiri godine

vijest sam primila juče

čučala je u meni i čekala

da se umijem

počešljam

pomilujem lice

saopštim

otac ti je umro

Mislim da stoji na onoj kapiji

i čeka me

toliko neizgovorenih riječi

prosipam ih po ulici

kao pepeo

samo sjedi

ćuti

pije čaj od nane

Mrtvi ne govore

pomno nas slušaju

sa živima nikada načisto

govore

odlaze

u njima ništa ne ostaje

Ni ti ni tvoji dugi prsti

CIRKUSKA PLESAČICA

Jednom sam bila cirkuska plesačica

hodala po žici

s jedne na drugu stranu

padala

ustajala

stajala uza zid

dočekivala noževe

Nekada su mi probijali stomak

puno sam krvarila

padala

ustajala

Onda sam bila zvijezda večeri

jahala slona

padala

ustajala

Publika je aplaudirala

sve je to predstava

šou

ti padovi

krvarenja

Zašto se to uopšte broji

ako čovjek naposljetku ustane

nastavi

To što ponekad u sebi

pada

raspada se

to publika ne vidi

i niko ne aplaudira

To se ne broji

SAN JE KUKAVICA

Ne treba spavati često danju

san je kukavica

san je smrt

samo noću

ako se baš mora kratko i čvrsto

Danju ako zaspiš oko šest ili sedam

zimi čak i oko četiri

i uhvati te onaj mrak

znaj da si umro

Taj mrak je drugi svijet

čuješ kako neko diše kraj tebe

taj neko je s onog svijeta

može se desiti da se i ne snađeš a umreš

u to predvečerje kad se pitaš

jesu li izdaje oprostive

imaš li još snage za početke

Sve se to desi u taj zao čas kad te prevari san

i umreš

buđenja nakon te smrti nisu više ista

i sad ne znaš šta bi sa ostatkom života koji ti je

poklonjen

(MONDO)