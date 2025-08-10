5 modnih trendova za jesen: Kupite ove farmerke i jaknu na rasprodaji i bićete kul i u trendu

Otkrivamo jesenje modne trendove za 2025. koje lako možete pronaći na rasprodajama - farmerke i jakne u trendu, u aktuelnim bojama i materijalima.

Izvor: Instagram / smythsisters

Neke od zanimljivih trendi komada možda već imate u ormanu i spremni ste za modnu jesen 2025. godine.

Međutim, sigurno želite i da iskoristite aktuelne rasprodaje i ugrabite jeftinije farmerke ili jaknu koje će sigurno biti u modi i u nastupajućoj sezoni.

Predstavljamo vam 5 modnih trendova za jesen 2025. godine, uz ideje kako da ih nosite u zanimljivim "kul" kombinacijama.

1. Tamne ravne farmerke

Elegantne i sofisticirane, "bootcut" farmerke od tamnog teksasa pantalone kombinuju klasični kroj sa modernim vajbom. Idealne za svakodnevne kombinacije s blejzerom ili rolkom.

2. Oversajzed blejzeri

Ovaj trend izdržava vrijeme — oversized struktura i neutralne boje poput sive ili zemljanih tonova odličan su izbor za slojevitu jesenju modu. Imajte na umu da su najmoderniji modeli ostali široki u gornjem delu, ali su obično strukirani i uži na bokovima.

3. Antilop i imitacija brušene kože

Materijali poput antilopa i vještačke brušene kože, posebno u toplim tonovima (kamel, konjak i čokolada), donose sofisticiranu teksturu jesenjem stajlingu, posebno ako u stajling ubacite aksesoare poput obuće, torbi ili kaiševa od ovog materijala.

4. Karirani desen

Karirani print ponovo je u fokusu - na blejzerima, aksesoarima, kao i na šalovima ili suknjama. Pristupačne verzije su često na sniženju: odaberite šal s kariranim printom i osvežite starije modne kombinacije.

5. Kaputići od vještačkog krzna

Retro, ali i svježa jesenja must-have opcija - kaputići i blejzeri od veštačkog krzna postaju sve popularniji, a često su dostupni po povoljnijim cijenama tokom rasprodaja.

Kako kombinovati ove elemente?

Uz blejzer ili jaknu u bakarnim, tamnozelenim ili kamel tonovima, obucite klasične farmerke i rolku u neutralnoj boji za urbani izgled. Za večernji izlazak, zamijenite rolku satenskom bluzom ili košuljom, patike zamenite čizmicama.

(MONDO)